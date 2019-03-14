"Контроль", а не "оккупация": США готовятся к признанию Голан израильскими

Государственный департамент США изменил свое обычное описание Голанских высот с «оккупированных Израилем» на «контролируемые Израилем» в ежегодном глобальном докладе по правам человека, опубликованном в среду, сообщает Reuters.

Этот шаг был предпринят на фоне активизации усилий Израиля, чтобы добиться признания Вашингтоном своих притязаний на суверенитет над стратегическим плато, захваченным у Сирии в ходе войны на Ближнем Востоке 1967 года и фактически аннексированной в 1981 году, что до сих пор не было признано на международном уровне.

Никаких немедленных комментариев со стороны израильских лидеров по поводу изменения терминологии в США не последовало, за исключением официальной декларации о принятии территориальных претензий.

Голаны, как и Западный берег и сектор Газа, территории, также захваченные Израилем в ходе конфликта в июне 1967 года, на международном уровне считаются оккупированными, в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, принятой в конце того же года.

В понедельник республиканский сенатор США Линдси Грэм совершил поездку по Голанам с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и пообещал лоббировать администрацию Трампа, чтобы признать область как принадлежащую Израилю.

Отдельный раздел в докладе Госдеп о Западном береге и Газе также не включает термины «оккупированный» применительно к палестинским территориям.

Однако представитель Госдепартамента, комментируя отсутствие этих слов, сказал: «Политика в отношении статуса территорий не изменилась», и доклад был сосредоточен на вопросах прав человека, а не на юридической терминологии.

Комментируя отчет Госдепартамента, Набиль Абу Рудейне, представитель президента Палестины Махмуда Аббаса, заявил, что новые «американские ярлыки» для палестинских земель «не изменят того факта, что это оккупированная территория, в соответствии с резолюциями ООН и международным правом».

Американские официальные лица заявили, что Вашингтон представит новый израильско-палестинский мирный план после выборов в Израиле 9 апреля.

Позднее в этом месяце Нетаньяху отправится в Вашингтон, чтобы выступить перед произраильским лобби AIPAC, а в сообщениях израильских СМИ говорится, что он также планирует провести переговоры с Трампом, с вопросом о признании Голан на повестке дня.

Официальное принятие США территориальных претензий Израиля может содействовать переизбранию Нетаньяху на предстоящих выборах.