Китай не позволил внести лидера Джейш-э-Мухаммад в черный список ООН

Китай воспрепятствовал запросу Великобритании, Франции и США о включении лидера пакистанской вооруженной группы, предположительно стоящей за терактом в Кашмире, в ООН-овский черный список террористов.

В ноте, направленной в Совет Безопасности ООН, Китай в среду заявил, что ему необходимо больше времени для рассмотрения запроса о санкциях в отношении лидера «Джейш-э-Мухаммад» (ДЭМ) Масуда Азхара, сообщили дипломаты.

Это был уже третий раз, когда Совет Безопасности ООН рассматривал просьбу о включении Азхара в черный список санкций ООН, что должно привести к глобальному запрету на поездки и замораживанию активов.

Все предыдущие разы, в 2016 и 2017 годах, именно Китай блокировал попытки наложить санкции на лидера ДЭМ.

Напомним, что группа, которая провела ряд громких нападений на индийские цели, была добавлена ​​в список наблюдения ООН в 2001 году, а Пакистан запретил ее годом позже в 2002 году.

ДЭМ взял на себя ответственность за нападение 14 февраля в индийской части Кашмира, в результате которого погибли по меньшей мере 40 индийских военнослужащих и спровоцировано военное противостояние между соседями по Южной Азии.

На прошлой неделе Исламабад объявил, что более 100 боевиков, в том числе многие члены ДЭМ, были задержаны, но Индия встретила эти заявления с большим подозрением.

Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши также недавно отрицал в телевизионном интервью, будто ДЭМ взял на себя ответственность за теракт.

Ну а мы обратим также внимание на саму кажущуюся абсурдность ситуации — Китай, который ради борьбы с «тремя злами» (терроризм, сепаратизм, экстремизм) готов превратить в концлагерь мусульманский регион с десятком миллионов человек, активно препятствует санкциям против исламистской вооруженной организации, которая как раз таки в этих трех видах зла обвиняется.

Ничего абсурдного в этом конечно нет, просто реал-политик и вместе с поддержкой уйгурскими организациями Индии в индо-пакистанском конфликте это лишь еще одно напоминание о том, насколько наша Умма расколота политически.