2018 год стал самым худшим годом для детей Сирии - ООН

Организация Объединенных Наций заявила, что прошлый год был самым смертоносным для детей в Сирии, сделав страшное предупреждение в связи с приближением разрушительной войны к девятому году.

ЮНИСЕФ, детское агентство ООН, заявил в понедельник, что ему удалось проверить 1106 случаев смерти детей от боевых действий в 2018 году - самое большое число детских жертв за год с момента возникновения конфликта в 2011 году.

Однако агентство предупредило, что истинная цифра, вероятно, будет еще выше.

«Сегодня существует тревожное заблуждение, что конфликт в Сирии быстро подходит к концу, но это не так», - заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Форе.

«Дети в некоторых частях страны остаются в такой же опасности, как и в любое другое время во время восьмилетнего конфликта».

По словам ЮНИСЕФ, основной причиной жертв среди детей были неразорвавшиеся боеприпасы, на которые в прошлом году пришлось 434 случая смерти и ранения.

Форе говорит, что она особенно обеспокоена усилением насилия в Идлибе, где за последние недели было убито 59 детей.

«ЮНИСЕФ вновь напоминает сторонам в конфликте и мировому сообществу, что именно дети страны больше всего пострадали и могут потерять больше всего. Каждый день конфликта - это еще один день, украденный из их детства», - сказала Форе.

С января около 60 детей погибли, пытаясь добраться до лагеря Аль-Хол в северо-восточной Сирии, где сейчас проживает более 65 000 человек, покинувших последние территории под контролем ИГИЛ*.

«Сирия по-прежнему является одним из самых опасных мест в мире для детей, здесь продолжается насилие и отсутствует безопасность и перемещение», - сказала Кэролайн Аннинг, пресс-секретарь организации «Спасите детей».

«Даже там, где конфликт утих, риск от взрывоопасных пережитков войны, таких как наземные мины и кассетные боеприпасы, растет».

Напомним, что в худшим годом для детей Сирии ЮНИСЕФ последовательно признавали 2016 и 2017. Теперь таким годом признан 2018, а значит, совершенно очевидна тенденция — каждый следующий год войны становится все хуже и хуже, унося жизни все больше количества детей Сирии.