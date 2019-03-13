Несанкционированный траур по санкционированной депортации

Мэрия Нальчика объявила, что траурный митинг в годовщину депортации балкарцев, который прошел 8 марта, был несогласованным, а это значит, что его участникам грозят административные наказания. Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на члена правления Совета старейшин балкарского народа Тамару Гериеве.

Напомним, что 8 марта в очередную годовщину депортации балкарцев в Нальчике прошел траурный митинг, который собрал, по данным организаторов, более 500 человек. Государство должно извиниться перед репрессированными и выплачивать им компенсации, заявили председатель республиканской Ассоциации жертв политических репрессий Маркс Шахмурзов и активист Анатолий Тхагапсоев. Возможно именно это заявление и послужило поводом для признания митинга несогласованным пост-фактум.

Организатор митинга "День памяти жертв депортации балкарского народа" Тамара Гериева и несколько выступавших на митинге уже привлечены к административной ответственности.

По словам Гериевой, уведомление о проведении митинга 8 марта она направила в администрацию Нальчика, но в документ закралась ошибка: в дате проведения митинга вместо 2019 года оказался указан 2014 год. На этом основании власти отказались согласовать митинг. Отказ Тамара Гериева получила 28 февраля.

«1 марта, исправив допущенную ошибку, я вновь передала в администрацию Нальчика уведомление о проведении митинга. На второе уведомление также был получен отказ, но уже без объяснения причин. И этот отказ я получила уже 11 марта, так как он был направлен по месту моей постоянной прописки в город Тырныауз», - рассказала она.

Гериева и несколько других активистов, которые выступали перед собравшимися, были вызваны в Нальчикский городской суд. Среди тех, кого власти решили привлечь к административной ответственности, оказались житель селения Яникой Юсуп Кулиев, жители Хасаньи Люба Османова и Геннадий Уянов, житель селения Верхняя Балкария Харун Замаев и другие. Решение вынесено не было, по словам Гериевой, суд отказался рассматривать административные дела «за недостаточностью материала».

Все таки крайне тяжело представить, кем надо быть судье, чтобы осудить людей за участие в «несанкционированном» траурном митинге.