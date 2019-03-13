«Максим Галкин — запрещено в РФ»?

Неожиданный поворот случился в деле дагестанца Хидирнеби Казуева, которого обвиняют в террористической деятельности и подготовке взрыва на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале. Казуев через своего адвоката Исрафила Гададова заявил, что целью взрыва было убийство певца по заказу Максима Галкина**. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката обвиняемого Исрафила Гададова.

12 марта стало известно, что четырем уроженцам Дагестана, входившим в «спящую ячейку» ИГИЛ*, предъявлены обвинения в терроризме. Согласно материалам уголовного дела, они планировали устроить теракт на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале 6 июля 2017 года.

Ничего взорвать у предполагаемых боевиков не получилось, поскольку территория зала, где выступал Киркоров, тщательно охранялась сотрудниками полиции «и они не смогли должным образом подготовиться, чтобы проникнуть в него».

Обвиняемые, по словам адвокатов, все это время отрицали причастность к вмененным им преступлениям. Но видимо Казуев стал одним из немногих людей в этой стране, кто решил принять правила игры в наиболее маразматичные обвинения.

Хотели признания в теракте? Ну вот, у вас есть единственный в мире «игиловец», чьи услуги якобы заказал один шоумен, чтобы убить другого.

На допросе Казуев рассказал, что в 2017 году он был в Москве и Галкин якобы ему предложил два миллиона рублей за убийство Киркорова. Со слов обвиняемого, шоумен хотел устранить певца, так как приревновал его к Алле Пугачевой.

Казуев добавил, что согласился на сделку, после чего получил один миллион рублей в качестве аванса, телефон Nokia и сим-карту. Потом он испугался, что «может пострадать много людей», и отказался от плана. При этом полученные деньги Казуев потратил на покупку компонентов для изготовления взрывных устройств.

Казуев попросил провести допрос Галкина, Киркорова и Пугачевой (а чего, гулять так гулять, пусть теперь они доказывают непричастность), а заодно организовать очную ставку с ними. Следствие все же решило, что эти показания даны с целью «необоснованно затянуть ход расследования по делу», и поэтому ходатайство отклонили. Тем не менее, адвокат намерен добиться проверки этой версии.

В общем, кто знает, может дождемся еще времени, когда шоу Галкина перестанут пропускать без обязательной формулировки «признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации».

* - запрещены в РФ

** - пока еще не запрещен в РФ