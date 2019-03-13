Турецкий студент в Польше был убит сторонником РПК

Турецкий студент, который недавно поступил по обмену в университет в польском городе Вроцлав, был зарезан в торговом центре, сообщает Hurriyet со ссылкой на членов семьи студента.

Фуркан Коджаман, студент турецкого университета Сельчук в центральной анатолийской провинции Конья, обедал со своим другом в «Макдональдсе» 9 марта, когда другой гражданин Турции (29-летний Мухаммед Э.) нанес ему около дюжины ударов ножом.

Коджаман от нанесенных ран скончался на месте. Нападавший был пойман полицией при попытке к бегству.

Преступление могло бы остаться одним из бытовых инцидентов, если бы не один интересный факт. Как сообщает турецкая и польская пресса преступник был сторонником террористической Рабочей партии Курдистана (РПК).

«Он был убит сочувствующим [незаконной] РПК», - сказал Хусейн Озгюль, дедушка Коджамана и глава района Кепрюбаши в Конье.

Польская Wyborcza Wroclaw Gazette сообщает со ссылкой на местных свидетелей, что преступник кричал «Турки должны умереть».

Напомним, что РПК включена в список террористических организаций Турции, США и Европейского Союза.

Тем временем сотрудники посольства Турции в Варшаве связались с польской полицией.

«Преступник, который совершил нападение ножом, был пойман. Говорят, что нападавший имеет турецкое гражданство, но официально это еще не подтверждено. Полицейские власти не передают информацию на данном этапе расследования в соответствии с правовыми нормами», - заявили полицейские в своем официальном аккаунте в Твиттере 11 марта.

21-летний студент был убит в результате «злонамеренного нападения», говорится в письменном заявлении университета Сельчук.

Коджаман учился на факультете международных отношений и в прошлом месяце отправился в Польшу по программе обмена студентами Erasmus в Европейском Союзе.

Если будет подтверждено, что нападавший был связан с РПК, то по крайней мере в Польше (если не во всей Европе) это станет первым случаем такого рода.