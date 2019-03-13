Век воли не видать. Как повторно посадить по делу 58-ми

Срок у Тухужева Ислама 14,5 лет. Он отсидел уже 13,5 - по делу о мятеже в Нальчике 2005 года, в котором не участвовал.
Ему остался год.
7 марта 2019 год он этапирован в СИЗО города Иваново по обвинению «в оправдании терроризма».
ФСБ обвиняет Тухужева, что он, сидя в ИК-5 в городе Кохма Ивановской области, беседовал с тремя сокамерниками в 2017 году.
О чем же?
А о таком далеком и от Кохмы, и от Иваново, и от РФ явлении как Джебхат ан-Нусра.
Важно понимать, что с 2014, а уж в 2017 и подавно она существует только в СМИ, речах чиновников и в списке запрещённых организаций РФ.
Но такая вот фантазия у ивановских спецслужб.
Как в старом анекдоте.
Весь в крови, арестант трясущейся рукой подписывает свои показания.
- А почему я польский шпион?
- Хочешь английский? Напишем английский.
«Сокамерники» дали нужные показания, и Тухужева посадили в одиночку, с декабря 2017 он находится в ЕКПТ.
Сокамерники, дающие показания - это богатая тема в российских тюрьмах.
При Путине книги Солженицына попали в школьную программу.
У Солженицына в деталях расписано, как к арестанту сажать «наседку» - именно для таких деликатных услуг карателей.
Уже и Солженицын умер, а «наседки» живы.
При Сталине наседки работали по политическим - троцкистам, шпионам и контрреволюционерам.
Сейчас тоже работают по политическим - мусульманам, то есть автоматически «террористам».
ФСБ по Ивановской области заказала экспертизу по высказываниям Тухужева.
В какой форме эти «высказывания» имеются у ФСБ, неизвестно.
Экспертиза (имя эксперта ФСБ не названо) сочла «высказывания» Тухужева о ныне не существующей Джебхат ан-Нусре призывами к терроризму.
20 февраля следователь ФСБ майор Дроздов направил Тухужеву извещение об обвинении.
Из Иваново до ИК-5 бумага шла две недели.
6 марта ему предъявили это извещение.
А 7 марта этапировали в Иваново в СИЗО, чтобы судить и дать новый срок.
Часть 1 статьи 205,2 - призыв к терроризму, это от 2 до 5 лет.
Дело 58-ми по мятежу в Нальчике в 2005 году - дело беспрецедентное по всем параметрам.
Это самая длинная скамейка обвиняемых.
Самое долгое следствие.
Самый долгий суд.
Под это дело изменена Конституция и судебное законодательство, против чего даже протестовал Конституционный суд.
Это первое документированное пыточное дело в РФ.
В деле нет никаких доказательств кроме оговора и самооговора под пытками.
В деле нет ни одного трупа и обвинений в убийстве.
Трое фигурантов его уже умерли от пыток, избиений, неоказания лечения.
Сотрудники правоохранительных органов и жители не имеют претензий к подсудимым.
Но есть пять пожизненных.
Благодаря этому делу выработалась определенная градация.
Тем, кого совсем не в чем обвинить, дают до 20 лет.
Чем больше человек возмущался, обращался в ЕСПЧ, тем больше срок.
Рационального объяснения у дела 58 нет. Как нет и рациональных объяснений особой жестокости по отношению к фигурантам на зоне.
В советское время это была обычная практика по отношению к политическим - давать новый срок на зоне, чтобы зек не вышел уже никогда.
Например, Александр Огородников сел на год за организацию религиозного семинара в 1979 году. На зоне ему сказали - не выйдешь никогда. И год превратился в 9 лет, а потом произошла перестройка - и политические вышли.
По делу 58-ми повторный срок в 3 года уже получил Альберт Бегидов, вообще никак не причастный к мятежу (срок 12 лет).
Ему сотрудники «объясняли», что просто начальство как бы перестраховывается к чемпионату мира по футболу.
Повторный срок Тухужева уже с футболом не увяжешь.
Кабардинцу Исламу Тухужеву 31 год, он 1987 года рождения.
На момент мятежа 2005 года ему было 18 лет, он учился на первом курсе экономического факультета Кабардино-Балкарского государственного университета.
Он единственный сын.
Отец его умер, когда ему было 6 лет. Мать - филолог, работает в медицинском колледже.
Ислам Тухужев «сдался» полиции добровольно 15 октября, через два дня после мятежа.
Тухужев ни в чем не участвовал, но пыточный конвейер был уже запущен - и любой мог назвать его имя просто чтобы прекратились пытки.
О подготовке «доказательной базы» многое мог бы сообщить бывший министр МВД Шогенов, чьи агенты тщательно готовили мятеж и старались охватить как можно больше обычной молящейся молодежи.
Все «участие» Тухужева заключалось в том, что знакомый позвал его с другом помочь по хозяйству накануне мятежа, о котором Тухужев понятия не имел.
«Помощь» оказалась просьбой перетащить ящик с оружием.
Куда, зачем - не важно. Главное, что «участие» зафиксировано.
Тухужеву запрещены свидания, о чем мать его известили официально.
Ему запрещены переводы, чтобы он мог приобрести продукты.
Причина: чтобы таким образом «не спонсировать терроризм».
Его лишают звонков домой.
Книги, которые ему посылает мать, ему не передают.
Поначалу отбирали коврик для молитвы.
В 2011 году ещё в Нальчикском СИЗО охранники его избили так, что у него отнялись ноги.
Все на самом деле довольно банально.
Практически всем фигурантам по делу 58-ми на протяжении всех этих лет ФСБ предлагает сотрудничество и обещает кары за отказ.
На мусульманах отрабатывается методика репрессий, пыток, доносов. Вот теперь - и повторных сроков.