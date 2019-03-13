Век воли не видать. Как повторно посадить по делу 58-ми

Срок у Тухужева Ислама 14,5 лет. Он отсидел уже 13,5 - по делу о мятеже в Нальчике 2005 года, в котором не участвовал.

Ему остался год.

7 марта 2019 год он этапирован в СИЗО города Иваново по обвинению «в оправдании терроризма».

ФСБ обвиняет Тухужева, что он, сидя в ИК-5 в городе Кохма Ивановской области, беседовал с тремя сокамерниками в 2017 году.

О чем же?

А о таком далеком и от Кохмы, и от Иваново, и от РФ явлении как Джебхат ан-Нусра.

Важно понимать, что с 2014, а уж в 2017 и подавно она существует только в СМИ, речах чиновников и в списке запрещённых организаций РФ.

Но такая вот фантазия у ивановских спецслужб.

Как в старом анекдоте.

Весь в крови, арестант трясущейся рукой подписывает свои показания.

- А почему я польский шпион?

- Хочешь английский? Напишем английский.

«Сокамерники» дали нужные показания, и Тухужева посадили в одиночку, с декабря 2017 он находится в ЕКПТ.

Сокамерники, дающие показания - это богатая тема в российских тюрьмах.

При Путине книги Солженицына попали в школьную программу.

У Солженицына в деталях расписано, как к арестанту сажать «наседку» - именно для таких деликатных услуг карателей.

Уже и Солженицын умер, а «наседки» живы.

При Сталине наседки работали по политическим - троцкистам, шпионам и контрреволюционерам.

Сейчас тоже работают по политическим - мусульманам, то есть автоматически «террористам».

ФСБ по Ивановской области заказала экспертизу по высказываниям Тухужева.

В какой форме эти «высказывания» имеются у ФСБ, неизвестно.

Экспертиза (имя эксперта ФСБ не названо) сочла «высказывания» Тухужева о ныне не существующей Джебхат ан-Нусре призывами к терроризму.

20 февраля следователь ФСБ майор Дроздов направил Тухужеву извещение об обвинении.

Из Иваново до ИК-5 бумага шла две недели.

6 марта ему предъявили это извещение.

А 7 марта этапировали в Иваново в СИЗО, чтобы судить и дать новый срок.

Часть 1 статьи 205,2 - призыв к терроризму, это от 2 до 5 лет.

Дело 58-ми по мятежу в Нальчике в 2005 году - дело беспрецедентное по всем параметрам.

Это самая длинная скамейка обвиняемых.

Самое долгое следствие.

Самый долгий суд.

Под это дело изменена Конституция и судебное законодательство, против чего даже протестовал Конституционный суд.

Это первое документированное пыточное дело в РФ.

В деле нет никаких доказательств кроме оговора и самооговора под пытками.

В деле нет ни одного трупа и обвинений в убийстве.

Трое фигурантов его уже умерли от пыток, избиений, неоказания лечения.

Сотрудники правоохранительных органов и жители не имеют претензий к подсудимым.

Но есть пять пожизненных.

Благодаря этому делу выработалась определенная градация.

Тем, кого совсем не в чем обвинить, дают до 20 лет.

Чем больше человек возмущался, обращался в ЕСПЧ, тем больше срок.

Рационального объяснения у дела 58 нет. Как нет и рациональных объяснений особой жестокости по отношению к фигурантам на зоне.

В советское время это была обычная практика по отношению к политическим - давать новый срок на зоне, чтобы зек не вышел уже никогда.

Например, Александр Огородников сел на год за организацию религиозного семинара в 1979 году. На зоне ему сказали - не выйдешь никогда. И год превратился в 9 лет, а потом произошла перестройка - и политические вышли.

По делу 58-ми повторный срок в 3 года уже получил Альберт Бегидов, вообще никак не причастный к мятежу (срок 12 лет).



Ему сотрудники «объясняли», что просто начальство как бы перестраховывается к чемпионату мира по футболу.

Повторный срок Тухужева уже с футболом не увяжешь.

Кабардинцу Исламу Тухужеву 31 год, он 1987 года рождения.

На момент мятежа 2005 года ему было 18 лет, он учился на первом курсе экономического факультета Кабардино-Балкарского государственного университета.

Он единственный сын.

Отец его умер, когда ему было 6 лет. Мать - филолог, работает в медицинском колледже.

Ислам Тухужев «сдался» полиции добровольно 15 октября, через два дня после мятежа.

Тухужев ни в чем не участвовал, но пыточный конвейер был уже запущен - и любой мог назвать его имя просто чтобы прекратились пытки.

О подготовке «доказательной базы» многое мог бы сообщить бывший министр МВД Шогенов, чьи агенты тщательно готовили мятеж и старались охватить как можно больше обычной молящейся молодежи.

Все «участие» Тухужева заключалось в том, что знакомый позвал его с другом помочь по хозяйству накануне мятежа, о котором Тухужев понятия не имел.

«Помощь» оказалась просьбой перетащить ящик с оружием.

Куда, зачем - не важно. Главное, что «участие» зафиксировано.

Тухужеву запрещены свидания, о чем мать его известили официально.

Ему запрещены переводы, чтобы он мог приобрести продукты.

Причина: чтобы таким образом «не спонсировать терроризм».

Его лишают звонков домой.

Книги, которые ему посылает мать, ему не передают.

Поначалу отбирали коврик для молитвы.

В 2011 году ещё в Нальчикском СИЗО охранники его избили так, что у него отнялись ноги.

Все на самом деле довольно банально.

Практически всем фигурантам по делу 58-ми на протяжении всех этих лет ФСБ предлагает сотрудничество и обещает кары за отказ.

На мусульманах отрабатывается методика репрессий, пыток, доносов. Вот теперь - и повторных сроков.