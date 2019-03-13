900 миллиардов долларов — цена ущерба для Ближнего Востока за 8 лет войн

Войны на Ближнем Востоке причинили около $ 900 млрд. экономических потерь с 2010 года, заявил высокопоставленный представитель Всемирного банка в понедельник.

Махмуд Мухиддин, старший вице-президент Группы Всемирного банка по повестке дня в области развития на период до 2030 года, отношениям и партнерским связям с ООН, заявил, что конфликты в арабских странах в период между 2010 и 2018 годами привели к огромным экономическим потерям из-за физического разрушения и упущенных возможностей развития, сообщает Кувейтское агентство новостей.

Мухиддин сослался на арабскую весну в 2011 году, за которой последовали войны в Сирии, Ливии и Йемене.

Он сказал, что арабские страны имеют худшее распределение доходов в мире: 10 процентов населения этих стран имеют 60 процентов национального дохода. Это соотношение ближе к 45 процентам в европейских странах.

Всемирный банк ожидает, что цены на нефть останутся между 69 и 74 долларами за баррель в 2019 и 2020 годах, добавил Мухиддин. По данным Statista, средняя цена сырой нефти среди стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в 2018 году составила 69,52 доллара за баррель.