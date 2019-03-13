Израильтяне закрыли комплекс Аль-Аксы и напали на верующих

Израильские силы закрыли все входы в комплекс мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме в условиях продолжающейся конфронтации с палестинскими верующими, сообщает Аль-Джазира.

«Десятки израильских солдат штурмовали комплекс Аль-Акса и напали на нескольких религиозных деятелей», - сообщил в своем заявлении Фирас аль-Дибс, представитель управления вакфом Иерусалима, иорданского агентства, которому поручено контролировать мусульманские и христианские объекты города.

По словам аль-Дибса, директор мечети Аль-Акса Омар Кисвани и шейх Васиф аль-Бакри, исполняющий обязанности верховного судьи исламских судов Иерусалима, были среди тех, на кого напала израильская полиция.

Он рассказал, что полиция с дубинками напала на десятки верующих мусульман возле мечети Купол Скалы в комплексе Аль-Акса.

«По меньшей мере, пять палестинцев были арестованы до того, как их взяли под стражу для дальнейшего расследования», - сказал аль-Дибс.

Гарри Фосетт из «Аль-Джазиры» сообщает, что по словам израильской полиции кто-то бросил бутылку с зажигательной смесью (коктейль Молотова) в здание полиции рядом с комплексом.

«Мы слышали из палестинских источников внутри, что это мог быть фейерверк. После этого произошла драка между израильскими силами безопасности и палестинскими верующими», - сказал Фосетт, добавив, что ворота в Старый город закрыты.

По данным израильской неправительственной организации Ir Amim, во время столкновений пострадали не менее 10 палестинцев, после чего все верующие были изгнаны с места происшествия.

«Полиция использовала чрезмерную силу, чтобы ответить, сбила одну женщину с ног и агрессивно толкала других», - сообщает Ir Amim в заявлении во вторник.

«Непропорционально резкий ответ, предпринятый израильской полицией, может быть истолкован как дерзкое утверждение израильской власти над комплексом. Опустошение Аль-Аксы, закрытие ее дверей и ограничение доступа к трем основным въездным пунктам в Старый город ясно выражают одностороннюю идею израильского контроля».

Неправительственная организация предупредила, что применение чрезмерной силы для подрыва статус-кво еще больше усилит напряженность на этом участке.

В то время как палестинская администрация осудила эскалацию в Аль-Аксе, израильские власти пока ее не комментируют.