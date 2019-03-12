Дагестанские языки теперь во всех мессенджерах

Популярные мессенджеры стали еще ближе для дагестанцев, так как теперь жители Дагестана могут переписываться в них на своих родных языках. Компания Google наконец-то разработала мобильную клавиатуру для операционной системы Android, в которую были добавлены некоторые языки народов Дагестана: аварский, даргинский, кумыкский, лакский, табасаранский и лезгинский.

Издание «Кавказ.Реалии» цитирует главу дагестанской Ассоциации учителей аварского языка Баху Мухидинову, которая считает, что передовые технологии способствуют сохранению национальных языков.

"Это нововведение облегчит общение молодежи на родных языках в мессенджерах, тем самим способствуя сохранению родных языков. Огромное спасибо Google за такой своевременный и очень нужный подарок. Теперь у нас самая большая надежда на передовые технологии, чего не было раньше. Уже идёт работа над приложениями для смартфонов на аварском языке", - говорит Мухидинова.