В Кыргызстане запретили читать хутбу на языках национальных меньшинств

Духовное управление мусульман Кыргызстана запретило читать хутбу (пятничную проповедь) в мечетях на каких-либо языках, кроме киргизского и (если есть необходимость) русского. Как сообщило 12 марта издание Slon.Kg, соответствующий приказ подписал муфтий Максатбек Токтомушев.

Напомним, что хутба или проповедь является одни из шартов (обязательных условий) пятничного намаза. Между учеными существует разногласие относительно того, обязательно ли читать ее на арабском, или можно читать на других языках тоже. Те кто отстаивает первое мнение, указывают, что хутба является по сути зикром, подобно азану, и ее понимание не является условием для присутствующих.

Сторонники второго мнения говорят, что хутба должна быть назиданием для людей, а если они не понимают ее, то ее смысл теряется. На практике, однако, в большинстве стран мира сочетают два мнения — с одной стороны читают по арабски необходимый минимум для хутбы (аяты Корана, салаваты, дуа и т. д.), а с другой стороны на понятном для местных языке читают проповедь.

Однако муфтият Кыргызстана установил правила именно для национального языка, и постановил, что язык хутбы должен быть только киргизским, и лишь в некоторых случаях русским.

Издание Slon.Kg отмечает, что этническими киргизами являются лишь 73% населения страны. Однако в приказе ДУМ не предусмотрены исключения для местностей, где компактно проживают этнические меньшинства. Там все равно проповеди также будут читать на киргизском, в крайнем случае — на русском языке.

Как сообщает издание, вероятно, этот приказ издан по итогам работы комиссии, созданной в феврале после жалобы части прихожан мечети в городе Токмок. Они заявили, что хутбу в мечети читают на дунганском языке. Численность дунган оценивается примерно в 1% населения Киргизии.

Необходимо отметить, что уровень религиозной свободы в Киргизии намного выше, чем в других странах Центральной Азии. В стране действует большое число религиозных движений, деятельность которых практически не контролируется властями, и которые не подчиняются ДУМ. В ноябре 2018 года президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что государство должно пересмотреть свое отношение к религии и строже контролировать деятельность религиозных движений.

Утверждение киргизского языка в качестве единственного языка хутбы скорее всего является шагом по дальнейшему усилению контроля государства и «национализации» религиозной жизни республики.