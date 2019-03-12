Саудовская Аравия ведет "секретный процесс" над шейхом Салманом аль-Аудой

Власти Саудовской Аравии «тайно» провели заочный процесс над заключенным в тюрьму знаменитым ученым и проповедником королевства шейхом Салманом аль-Аудой, сообщила его семья на днях.

«На этот раз государственные власти не разрешили моему отцу [Аль-Ауде] присутствовать на судебном процессе», - заявил в Твиттере его сын Абдуллах, добавив, что прокурор Саудовской Аравии подтвердил свое предыдущее требование казни Аль-Ауды.

Салман аль-Ауда является помощником генерального секретаря Международного союза мусульманских ученых, который Эр-Рияд считает террористической организацией. Он был арестован 10 сентября 2017 года в рамках массовой кампании по задержанию, начатой ​​по приказу наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана, против противников политики королевства в отношении блокады Катара.

Сообщалось, что заключенный в тюрьму шейх был арестован в своем доме без ордера всего спустя несколько часов после публикации твита, реагирующего на кризис в Персидском заливе, в котором он сделал дуа за гармонизацию сердец во благо людей.

В ноябре 2017 года власти королевства арестовали группу высокопоставленных шейхов, ученых, бизнесменов, состоятельных людей и министров. Власти назвали эту кампанию «войной против коррупции», но критики посчитали это попыткой получить полный контроль над политической ареной. Десятки исламистов, авторов и ученых, которые критиковали внешнюю политику Эр-Рияда, также были арестованы.