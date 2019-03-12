ООН критикует планы Бангладеш по переселению рохинджа на необитаемый остров

Бангладеш рискует создать «новый кризис» для беженцев рохинджа, если в следующем месяце приступит к осуществлению планов по перемещению 23 000 беженцев на необитаемый остров, подверженный циклонам, предупредила представитель ООН по правам человека.

Янги Ли, специальный докладчик ООН по Мьянме, недавно посетившая Бхасан Чар, заявила в понедельник Совету по правам человека в Женеве, что она не уверена, действительно ли остров в Бенгальском заливе пригоден для жизни.

Она также предупредила, что «плохо спланированные» перемещения без согласия беженцев «могут создать новый кризис».

Сторонники рохинджа говорят, что беженцы будут фактически пойманы в ловушку на Бхасан Чар, илистом низменном острове, который часто затопляется во время сезона муссонов и предлагает мало возможностей для получения средств к существованию.

Более 730 000 рохинджа находятся в переполненных лагерях в Бангладеш после того, как с конца 2017 года они бежали от кампании поджогов, убийств и изнасилований в Мьянме.

Несмотря на возражения, правительство Бангладеш надеется в конечном итоге переместить 100 000 рохинджа на остров, утверждая, что это ослабит давление на лагеря.

Активист Най Сан Лвин считает, что единственный способ, которым власти могли заставить людей переехать на остров, эта принуждение силой.

«Все в лагерях обязательно откажутся», - говорит он «Аль-Джазире». «Никто не хочет, чтобы его переселили в Бхасан Чар».

Замечания Ли появились после того, как она представила результаты отчета, основанного на ее визитах в Таиланд и Бангладеш в январе.

Правительство Мьянмы во главе с лауреатом Нобелевской премии мира Аунг Сан Су Чжи отказало ей в доступе в страну во время ее поездки и не ответило на ее письменные вопросы о ситуации с правами человека в Мьянме.

В декабрьском письме правительство сообщило Ли, что ее визиты были "контрпродуктивными", утверждая, что в ее предыдущих отчетах отсутствовали "объективность и беспристрастность".

В недавно опубликованном докладе Ли сообщила, что ООН «должно быть разрешено провести полную техническую и гуманитарную оценку» Бхасан Чар, и что рохинджа следует посещать, чтобы выяснить, хотят ли они переехать туда.

Бангладеш заручился поддержкой британских и китайских инженеров, чтобы помочь подготовить остров к запланированному прибытию беженцев. Участие британской фирмы HR Wallingford в проекте вызвало критику со стороны британских активистов.

Адвокатская группа Burma Campaign UK в декабре внесла фирму в «грязный список» компаний, которые, по ее словам, участвовали в проектах, связанных с нарушениями прав человека.

Представитель фирмы ранее заявил The Guardian, что у компании нет бизнеса в Мьянме, и она занимается в Бангладеш разработкой средств защиты от наводнений на Бхасан Чар в соответствии с международно признанными стандартами.

В понедельник Ли также сообщила Совету по правам человека, что с ноября прошлого года до 10 000 гражданских лиц покинули свои дома в бирманской провинции Аракан из-за насилия и отсутствия гуманитарной помощи.

В то время как глобальное внимание было сосредоточено на бедственном положении рохинджа в Мьянме, многие этнические араканцы также пострадали в результате столкновений между вооруженными силами и Армией Аракана, группой буддистских сепаратистов.

В своем докладе Ли сказала, что столкновения привели к гибели "нескольких мирных жителей ... в том числе детей".

Она также выразила "серьезную обеспокоенность" по поводу решения правительства штата Аракан поручить агентствам по оказанию помощи приостановить свою деятельность в нескольких районах штата в январе.

По ее словам, этот шаг был "нарушением международного гуманитарного обязательства Мьянмы" по предоставлению доступа агентствам.