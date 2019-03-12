Рецессия в экономике Турции: первый спад за 10 лет

Официальные данные показали, что экономика Турции впала в свою первую рецессию за последние десять лет в конце прошлого года, как раз когда страна движется к ключевым местным выборам в конце месяца.

Валовой внутренний продукт (ВВП) в четвертом квартале упал на 2,4 процента с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущими тремя месяцами, сообщил в понедельник Турецкий институт статистики (TÜİK). Падение последовало за сокращением на 1,6 процента в третьем квартале.

Широко распространено мнение о том, что два последовательных сокращения объема производства квартал за кварталом являются определением рецессии. При этом, еще в январе агентство «Анадолу» цитировало главного экономиста Всемирного банка Франциску Онсорг, которая сообщила, что скорой рецессии в турецкой экономике не предвидится. Глядя на нынешнюю новость о турецкой рецессии, которой пестрят все главные СМИ мира, очевидно, что даже экономисты ВБ ошибаются.

Несмотря на спад, который ожидали экономисты и аналитики, министр финансов Турции Берат Албайрак сказал: «Самое худшее позади с точки зрения экономической активности».

«Худшие прогнозы не оправдались», - написал он в Твиттере после публикации данных.

В прошлом году экономика страны пострадала от 30-процентного падения стоимости лиры, вызванного опасениями по поводу дипломатической ссоры с США и независимости центрального банка.

В целом же, рост в 2018 году составил 2,6 процента, но это все еще было намного ниже, чем 7,4 процента, зафиксированных в 2017 году, бурном периоде после попытки переворота и ряда террористических атак.

Инфляция также осталась высокой. Она достигла 15-летнего пика в октябре - 25,24 процента, а в феврале упала ниже 20 процентов, особенно сильно ударив по ценам на продукты питания.

Правительство Эрдогана стремится обуздать потребительские цены, особенно на самые популярные продукты.

В прошлом месяце турецкие власти создали собственные овощные лавки, чтобы заставить рынки снизить цены на продукты питания.

Правительство, которое в сентябре сократило свой прогноз роста на 2018 год до 3,8 процента с 5,5 процента, заявило, что улучшение не за горами.

Фади Хакура, специалист по Турции из Chatham House, говорит, что спад был ожидаемым.

«Турецкая экономика подпитывалась неустойчивым кредитным бумом. Потребителям говорили покупать товары, покупать бытовые товары, покупать недвижимость, вкладывать средства в фондовый рынок и т. д. Но все это было неустойчиво, и экономике приходилось приспособливаться и поправлять себя, чтобы соответствовать намного более низкой скорости роста.»

«Это все равно что взять автомобиль Audi и пытаться заставить его разогнаться до скорости Ferrari. Вы можете играть с двигателем, увеличивать расход топлива, но в итоге двигатель Audi сгорит, потому что он не может работать на такой высокой скорости в течение длительного времени».

Министр финансов Албайрак заявил, что, несмотря на сокращение, процесс восстановления баланса продолжается, как и ожидалось, и прогнозирует, что рост в 2019 году будет соответствовать прогнозу правительства в 2,3 процента.

Однако турецкий специалист Хакура заявил, что экономике может потребоваться «много времени» для достижения темпов роста.

«Частный сектор имеет долг в размере около 220 миллиардов долларов, и в конечном итоге он должен будет его погасить. Кроме того, частный потребитель имеет большую задолженность, и ему необходим период корректировки, чтобы снизить уровень задолженности.

«В период, когда мировая экономика также переживает спад, Турции понадобится много времени, чтобы достичь скромных темпов роста и снизить уровень задолженности до устойчивого уровня».

Последний раз Турция вступила в рецессию в 2009 году, после того как мировой экономический кризис ударил по внешнему и внутреннему спросу.