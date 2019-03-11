Экспорт российского вооружения снизился на 17% за пять лет

Одна из самых главных внешнеполитических скреп «русского мира» - экспорт оружия — переживает последние пять лет тенденцию явного снижения. За последние пять лет Россия сократила экспорт вооружений на 17 процентов, в основном за счет падения объема поставок в Индию и Венесуэлу. Об этом свидетельствуют опубликованные 11 марта данные исследования Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Все же, Россия пока еще сохраняет свое второе место после США в списке крупнейших продавцов оружия. На нее приходится 21 процент мирового рынка. При этом, согласно докладу, доля США на рынке вооружений увеличилась на 6 процентов, составив 36 процентов. В пятерку крупнейших экспортеров вооружений вошли также Франция, Германия и Китай.

Вашингтон за последние пять лет поставил оружие как минимум в 98 стран. Эти поставки включали в себя, в том числе, современное оружие, такое как боевые самолеты, крылатые и баллистические ракеты малой дальности и большое количество управляемых бомб, сообщил директор программы вооружений и военных расходов SIPRI Од Флеран.

А вот доля России на рынке в 2014-2018 годы, наоборот, сократилась. За прошедшие пять лет Россия поставляла вооружения в 48 стран. Половина от общего объема пришлась на Индию, Китай и Алжир.

Также в минувшие 2014-2018 годы свой экспорт вооружений увеличила Франция - на 43 процента, и Германия – на 13 процентов.

Основными импортерами вооружений по прежнему остаются ближневосточные страны. За последние пять лет они увеличили импорт оружия на 87 процентов.