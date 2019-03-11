В Узбекистане откроют сеть малайского халяльного фастфуда

В Узбекистане откроются рестораны малайзийской сети халяльного фастфуда Marrybrown Sdn. Bhd. Об этом с сетью договорился посол Узбекистана в Малайзии Равшан Усманов, сообщает сайт узбекского МИД.

Пока неизвестны условия и стоимость сделки, также как и ответ на вопрос о том, кто именно станет партнером малайзийской компании. Но ее финансовый директор Дэвид Ли выразил готовность к сотрудничеству с узбекскими бизнесменами на основе франчайзинга, и в апреле 2019 года представители компании Marrybrown Sdn. Bhd. приедут в Ташкент, чтобы обсудить сотрудничество.

МИД Узбекистана подчеркивает, что бренд Marrybrown является одним из самых узнаваемых в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. А это значит, что если такие рестораны появятся в Узбекистане, страна станет привлекательнее для туристов из этих государств.

Первый ресторан Marrybrown был открыт в Джохор-Бару (второй по численности населения город Малайзии) в 1983 году. На тот момент на рынке Малайзии уже доминировали американские сети фастфуда, поэтому владельцы Marrybrown, китайская семейная пара Дато Лоуренс Ли и Датин Нэнси Ли, попытались найти оригинальные идеи для развития. Они стали ориентироваться на традиционные вкусы малайзийской еды и на стандарты халяль. Эта идея оказалось успешной и сегодня рестораны Marrybrown работают в двадцати странах мира, преимущественно в Азии.

Компания планирует выйти на рынок еще более чем 50 мусульманских стран, а также продвигаться в Европу.