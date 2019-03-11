"Воюйте за Асада или страдайте" - Россия жителям лагеря Рукбан

Россия пригрозила заблокировать помощь лагерю беженцев аль-Рукбан на юге Сирии и насильно призвать мужчин в армию режима, если беженцы не покинут этот район.

Российские силы и асадитский режим на позапрошлой неделе открыли два «гуманитарных коридора», пытаясь освободить лагерь, который, как известно, имеет одни из худших условий в стране. Большинство жителей либо отказались, либо не смогли покинуть лагерь.

Россия обвиняет повстанцев в том, что они якобы не позволили беженцам из Сирии покинуть лагерь. Но жители говорят, что они опасаются возмездия со стороны режима, включая аресты и пытки, если они переедут в районы, контролируемые асадитским правительством.

«Незаконные вооруженные формирования, действующие в районе, охватывающем 55 километров, мешают беженцам покинуть лагерь аль-Рукбан, предоставляя им вводящую в заблуждение информацию об истинных намерениях российской стороны и Дамаска», - сказал Сергей Соламатин, глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии при МО РФ.

«Политическая организация» лагеря назвала российские обвинения «ложью».

Делегация из лагеря встретилась с российскими и асадитскими представителями, чтобы обсудить условия возможной эвакуации Рукбана.

Беженцы в лагере Рукбан отказываются использовать российские «гуманитарные коридоры» в районы под контролем режима

«Россияне попросили делегацию перечислить имена тех, кто хочет вернуться в районы, контролируемые сирийским режимом, чтобы оценить их как угрозу безопасности», - сказал активист из Рукбана Имад Гали.

По сообщениям, россияне отклонили запросы делегации Рукбана о помощи лагерю, который столкнулся с экстремальными зимними погодными условиями и острой нехваткой продовольствия, воды и лекарств, а также о возвращении жителей в свои деревни. По данным ЮНИСЕФ, этой зимой в лагере погибли по меньшей мере восемь детей.

Они потребовали, чтобы лагерь отправил своих молодых людей в армию асадитского режима для прохождения обязательной военной службы, в противном случае жители могут столкнуться с голодом в лагере, который с октября находится в осаде российских и асадитских сил.

Жители говорят, что дорога, по которой в лагерь доставляли еду и топливо, была перекрыта, что привело к росту цен в отсутствие достаточных запасов. Достаточно только еды и топлива от недавней доставки помощи в прошлом месяца.

Отдаленный пустынный лагерь расположен в особой деконфликтной зоне аль-Танфа, созданной международной коалицией во главе с США в 2016 году. Первоначально созданная для подготовки оппозиционных сил к борьбе против группировки ИГИЛ, с тех пор эта зона описывается как база для мониторинга иранских движений в Сирии.

Рукбан становится все более изолированным с тех пор, как Иордания закрыла границу с Сирией в 2016 году, после того как в результате нападения боевиков ИГИЛ на пограничников Иордании погибли семь офицеров. Иордания заявила, что они разрешат только перемещение беженцев через свою территорию, которые получили предложения о переселении.

«Россияне стремятся завербовать тысячи молодых людей, живущих в лагере Рукбан, в силы режима с абсолютной лояльностью по отношению к российской стороне», - сказал Саид Саиф, представитель сил Ахмада аль-Абдо, присутствующих в Танфе.

Саиф подчеркнул, что различные фракции Свободной сирийской армии (ССА), присутствующие в Танфе, отклонят любые предложения России или поддерживаемые режимом примирения, которые не являются «безопасными».

«Российский генерал, встретившийся с делегацией лагеря, явно угрожал беженцам, если они не будут соответствовать российским условиям ... Мы уверены, что режим будет преследовать вернувшихся в свои дома, и то, что произошло в Дераа и сельской местности Дамаска, - преследование, арест и принудительная вербовка - хороший пример того, что с ними будет».