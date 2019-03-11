Спустя 10 лет после «закрытия» Гуантанамо Дональд Трамп расширяет лагерь

Прошло 10 лет с тех пор, как бывший президент США Барак Обама издал распоряжение о закрытии тюрьмы в заливе Гуантанамо, Куба.

Однако нынешний президент США Дональд Трамп решил не только сохранить этот печально известный лагерь открытым, но теперь его администрация еще и расширяет его.

В прошлом месяце издание Miami Herald опубликовало документы контрактного командования армии США, в которых указывалось, что администрация тюрьмы пытается «определить потенциальных подрядчиков» для нового тюремного комплекса площадью 5000 квадратных футов на базе.

Комплекс, который будет построен в пока еще не раскрытом месте, будет включать в себя три тюремные камеры, пригодные для инвалидов, и несколько других мест заключения.

В то время как официальные лица отказались комментировать, зачем требуется новый комплекс, требования об инвалидах, перечисленные в запросе на заключение контракта, указывают на то, что администрация тюрьмы может готовиться к возможности гораздо более длительного пребывания заключенных, которым уже за 50 и 60 лет.

Отвечая на вопрос о новой камере, построенной за пределами зала суда, представитель Управления военных комиссий сказал, что расширение предназначено - по крайней мере частично - для решения проблемы со здоровьем пожилых заключенных.

«Столкнувшись со стареющим населением, содержащимся под стражей, наряду с запросом юристов о предоставлении дополнительного места, управление предложило [новую камеру заключения] в качестве большей и безопасной зоны для встреч», - говорит лейтенант Джейсон Тросс.

В то время как распоряжение Обамы о закрытии операций в Гуантанамо было приостановлено в Конгрессе на протяжении большей части его президентства, в январе 2018 года Трамп издал контр-указ, объявив, что закрытие тюремного лагеря не состоится при его администрации.

Еще в январе Трамп заявил, что пополнение заключенных в Гуантанамо по-прежнему возможно. Несколько законодателей от Республиканской партии поддержали это предложение, призывая перебросить на остров боевиков ИГИЛ*.

Последний раз новый заключенный прибыл на остров более десяти лет назад, в 2008 году, когда в тюрьме все еще находилось около 280 человек. Сегодня там остаются 40 заключенных, из которых только один осужден за преступление.

Восемь других в настоящее время проходят военный суд. Из них пятеро - предполагаемые заговорщики 11 сентября, которым грозит смертная казнь.

Заключенные в Гуантанамо, обвиняемые в совершении преступлений, проходят через военный суд, известный как Военная комиссия.

На протяжении всей истории США создавались такие военные комиссии, чтобы судить людей за «незаконное поведение, связанное с войной».

Военная комиссия в Гуантанамо считается крупнейшим подобным уголовным процессом в истории США. Созданная в 2006 году, комиссия продвигается в заведомо медленном темпе, а адвокаты защиты тех, кто содержится в Гуантанамо, постоянно жаловались на чрезмерное вмешательство правительства.

Они говорят, что военные чиновники на базе читали их почту и установили контрольные устройства в комнатах встреч адвоката и клиента.

Эндрю Гордон, профессор права в Университете штата Аризона, который в период с апреля 2009 года по октябрь 2010 года занимал должность советника Департамента внутренней безопасности США, считает, что военная комиссия была далека от эффективности.

«Они были чрезвычайно медленными и приводили к незначительным результатам», - сказал Гордон, добавив, что считает, что задержанных, которые «подлежат судебному преследованию», следует судить в рамках федеральной судебной системы США, а не через комиссию.

На прошлой неделе возобновилось предварительное судебное разбирательство по делу Абдуль-Хади аль-Ираки.

Абдуль-Хади, предполагаемый высокопоставленный член Аль-Каиды*, вероятно, является одной из причин того, что новая камера для инвалидов была построена около зала суда. Он страдает от дегенеративного заболевания диска, и ему больно ежедневно ходить в суд из лагеря 7, сверхсекретного учреждения, где он и еще 14 человек находятся в заключении.

Абдуль-Хади - один из восьми заключенных в Гуантанамо, которым предъявлено обвинение, хотя эти обвинения касаются военных преступлений, а не терроризма. Он содержится в заливе Гуантанамо с 2007 года, а досудебное производство только начинается в ноябре 2018 года.

Кэти Тейлор, заместитель директора юридической благотворительной организации Reprieve, представляющей восемь заключенных в Гуантанамо, говорит, что «трудно представить менее эффективную или менее справедливую форму системы «правосудия», чем доказали [судебные процессы]» ,

«Одно лишь временное ограничение бросает вызов одному из фундаментальных столпов верховенства закона, а именно, что разбирательство должно происходить своевременно. Мужчины, обвиняемые в непосредственном участии в 11 сентября, все еще находятся в фазе досудебного слушания, 17 лет спустя» - говорит Тейлор.

«В более широком смысле, военные комиссии были полны проблем, которые ставят под вопрос, могут ли они соответствовать каким-либо стандартам справедливого судебного разбирательства, особенно в свете невероятных пыток, которые США применяют к обвиняемым».

Помимо того, что восемь человек привлекаются к уголовной ответственности через военную комиссию, еще 26 человек содержатся под стражей в Гуантанамо без предъявления обвинения или суда, что принесло им печальное имя «вечных заключенных».

Еще пятеро были признаны невиновными в каких-либо правонарушениях, и их было приказано освободить ближе к концу второго срока Обамы, но они все еще удерживаются на объекте.

В то время, когда их приказали отпустить, комиссии по условно-досрочному освобождению в тюрьме не смогли завершить процедуры их освобождения из Гуантанамо, а потом Трамп и вовсе заморозил механизм эпохи Обамы для освобождения заключенных. Сам Трамп публично заявил, что «не должно быть никаких дальнейших освобождений» из Гуантанамо.

Единственный заключенный, который был выпущен при администрации Трампа, - это Ахмед аль-Дарби, которого освободили до того, как президент вступил в должность. Аль-Дарби, осужденный член «Аль-Каиды», был заключен в тюрьму в Гуантанамо на 15 лет, после чего в середине 2018 года он был переведен под стражу в Саудовскую Аравию на оставшиеся девять лет его заключения.

Эндрю Гордон считает, что такая политика Трампа не оправдана ничем, кроме «политического театра» администрации.

«[Задержанные] являются просто марионетками в истории, которую он хочет рассказать», - сказал Гордон.

«Продолжающееся удержание задержанных в Гуантанамо является плохой государственной политикой и нелепо и неоправданно дорого. Однако Трамп не тратит свои деньги, он тратит деньги общественности, поэтому он равнодушен к затратам».

По данным Human Rights First, некоммерческой группы из США, каждый заключенный в Гуантанамо-Бэй обходится США примерно в 11 миллионов долларов в год.

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