Колыбель сирийской революции протестует против новой статуи Асада

В воскресенье сотни сирийцев в южном городе Дераа протестовали против возведения новой статуи покойного отца президента Башара Асада, спустя почти восемь лет после того, как была разрушена старая, сообщает Reuters.

Демонстранты и свидетели рассказали, что жители прошли через разрушенный войной старый квартал города, призывая к свержению Асада, за несколько дней до восьмой годовщины начала конфликта.

«Сирия принадлежит нам, а не дому Асада», - скандировали протестующие, когда асадитские силы безопасности закрыли территорию, чтобы помешать жителям других районов города присоединиться к демонстрации.

Именно в Дераа в 2011 году начались мирные протесты против 40-летнего правления семьи Асада, прежде чем они распространились по всей стране.

Сирийская армия при поддержке российской авиации и иранских боевиков в июле вернула контроль над Дераа от повстанческих сил на пути к восстановлению контроля над большей частью сирийской территории.

Но с тех пор, говорят жители Дераа, недовольство нарастает, поскольку тайная полиция Асада снова усиливает свой контроль, а кампания арестов сеет страх.

В воскресенье правительство предоставило школам и государственным служащим выходной для участия в проправительственном митинге, посвященном открытию новой бронзовой статуи покойного президента Хафеза Асада, установленной на месте предыдущей статуи, которую снесли протестующие.

По словам свидетеля, этот митинг разразился после того, как стрельба из-за площади привела к панике среди посетителей.

Группа молодых людей, протестовавших в старом квартале Дераа, несла плакат с надписью: «Он упадет. Ваша статуя из прошлого; здесь она не приветствуется».

Адвокат и активист Аднан Масалма сказал: «Люди собрались без организации и мирно демонстрировали свои требования».

После того, как Дераа сдался правительственным силам прошлым летом, многие жители решили остаться, а не направиться в последние районы, удерживаемые повстанцами, на севере Сирии, где собрались десятки тысяч других перемещенных лиц из захваченных районов.

«Страна была разрушена, и вместо ее восстановления мы устанавливаем памятники», - гласит еще один плакат протеста.

Асадитские власти уже восстановили несколько крупных статуй старшего Асада после военных побед, в результате которых его сын вернул большую часть территории, ранее принадлежавшей повстанцам.

Многие жители в провинции Дераа жалуются на то, что коммунальные службы не были полностью восстановлены, и что существует хроническая нехватка электроэнергии, в то время как многие молодые люди боятся кампании воинской повинности для борьбы с оставшимися повстанцами.

Некоторые жители также говорят, что поддерживаемые Ираном местные ополченцы теперь господствуют в стратегически расположенном южном районе Сирии, граничащем с Иорданией и Голанскими высотами на западе, и что ополченцы действуют безнаказанно, поскольку центральное правительство слишком слабо, чтобы навязать свою власть в этом районе.

Растущее несогласие в провинции выражается также в нападениях на армейские контрольно-пропускные пункты. По словам представителей режима, это действуют тайные группы повстанцев.