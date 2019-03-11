Американская крупная компания отказалась от саудовских денег из-за убитого журналиста

Агентство Endeavour, базирующееся в Беверли-Хиллз (Калифорния, США) и занимающееся поиском талантов, вернуло Саудовской Аравии инвестиционный фонд в размере 400 миллионов долларов и расторгло контракт с королевством в связи с убийством журналиста Джамаля Хашакджи, сообщает The New York Times.

Средства были переданы руководителю фирмы Ариэлю Эмануэлю во время громкой голливудской вечеринки прошлой весной, в которой приняли участие наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман (МБС), глава Disney Роберт Айгер и основатель Amazon Джефф Безос.

Деньги предназначались для финансирования роста Endeavour и диверсификации экономики королевства посредством работы агентства в различных отраслях, включая спорт и производство фильмов.

Но после убийства Хашакджи фирма вернула фонд, протестуя против убийства журналиста, и фактически прекратив свои отношения с Саудовской Аравией, согласно двум источникам в The New York Times со знанием сделки.

Это произошло спустя несколько месяцев после того, как другие международные компании, в том числе Uber и Goldman Sachs, отменили планы участия в инвестиционной конференции в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в октябре прошлого года.

Кроме этих компаний, Ричард Брэнсон, основатель британского конгломерата средств массовой информации и технологий Virgin Group, приостановил переговоры с Саудовской Аравией о потенциальных инвестициях в его деловые предприятия, сообщает NYT.

Во время поездки по США прошлой весной МБС встретился с рядом американских политиков и бизнесменов, пытаясь заключить сделки по созданию Фонда государственных инвестиций Саудовской Аравии и снижения зависимости страны от нефти.

Во время поездки он подписал соглашение с компанией кинопроката AMC и оператором парка развлечений Six Flags о расширении в королевстве и продвижении его индустрии развлечений, сообщает NYT.

Хашакджи, обозреватель Washington Post и критик правительства Эр-Рияда, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября.

После нескольких недель неоднократных отрицаний того, что оно имеет какое-либо отношение к его исчезновению, королевство в конечном итоге признало, что его официальные лица стояли за убийством. Местонахождение его останков до сих пор неизвестно.

По словам турецкой стороны, тело Хашакджи было разрезано на куски, которые затем, вероятно, были сожжены в уличной печи в саду резиденции генерального консульства, примерно в 300 метрах от консульства.

Смерть Хашакджи и последующее сокрытие преступление вызвали недовольство в Вашингтоне по поводу ситуации с правами человека в Саудовской Аравии.

В четверг некоторые американские сенаторы бросили вызов кандидатуре на пост посла в КСА, выдвинутой президентом Дональдом Трампом. Сенаторы требуют занять более жесткую позицию в отношении прав человека и других злоупотреблений в королевстве.

История убийства Хашакджи и последствий этого убийства - очень поучительная, и без сомнений станет хрестоматийным примером того, как неуемные властные амбиции и нетерпимость к любой критике могут погубить самые передовые начинания. Сделает ли из нее кто-нибудь правильный вывод?