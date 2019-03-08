Закон о неуважении к государству

Принятый вчера в финальном чтении закон об ответственности за фейковые новости и публично проявляемое неуважение к власти был давно ожидаем, так как в последние годы, чем более бредовой является та или иная инициатива депутатов, тем больше у нее шансов на утверждение.

Но интересно другое - уровень этих депутатов сегодня уже таков, что желая принять закон о защите государства от нарочитого неуважения, они в итоге делают нечто противоположное. Судите сами, вот формулировка из этого закона:

"Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных статьей 20.31 настоящего Кодекса, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до ста тысяч рублей".

Итак, еще раз:

"...информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение..."

А если информация выражает явное неуважение не в неприличной форме? Или, напротив, выражает в неприличной форме, но уважение к государству или его символам (а у нас народ такое умеет...)? Поняли ли вообще депутаты, что они написали? И оценивает ли кто-то в Госдуме такие законопректы, с точки зрения элементарной логики и русского языка?

Такими мерами, особенно в таком исполнении, представители власти, желающие заставить себя уважать, вызовут у общества прямо противоположную реакцию. То же происходит и с защитой государственной символики, которую этим законом запрещается не уважать.

По идее, такие меры направлены на то, чтобы люди не оскобляли свою государственную символику, а широко ее использовали и гордились ей. А теперь, как это работает на практике. Так, в Новокузнецке местного жителя сейчас пытаются привлечь к ответственности за то, что он ходил на протестные акции с российским флагом, соединенным с символикой Либертарианской партии, членом которой он является. То есть, то ли партийный символ либертарианцев - змея оценивается "правоохранителями", как что-то несовместимое с российским флагом (а зря - на наш взгляд, очень удачное и символичное сочетание...), то ли эта змея напомнила им что-то другое, что с ним также не должно ассоциироваться (тут без комментариев...).

Если серьезно, то по этой же логике завтра могут быть запрещены любые другие кроме официального варианты использования цветов национального флага - хоть со змеями, хоть с птицами, хоть с медведями, хоть с мотоциклами, да хоть с чем. Понятно, что в итоге это будет способствовать не популяризации государственной символики в неформальном обращении, а формированию к ней отношения как к чему-то казенному, потому что в официальном виде ее будут использовать только по разнарядке, как было в в позднесоветские времена с советской символикой.

Меж тем, совсем свежие результаты нового опроса ВЦИОМ зафиксировали очередное падение уважения россиян к главному символу современной России - Владимиру Путину. По сравнению с предыдущим исторически наименьшим его рейтингом - 33%, он понизился еще на 1%.

Впору ли привлекать социологов, проводящих такие опросы к ответственности по новому закону?