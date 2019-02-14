Штраф за оскорбление власти в России могут увеличить в 20 раз

Максимальный штраф для граждан за фейковые новости и оскорбление власти в российском интернете могут увеличить в 20 раз. По сообщению ТАСС, соответствующие поправки к закону были внесены группой депутатов Государственной думы.

Оригинальный законопроект предполагал штраф в размере от трёх до пяти тысяч рублей. Но теперь законодатели предлагают увеличить его на сумму от 30 до 100 тысяч рублей для физических лиц. А для должностных лиц сумма такого штрафа составит от 60 до 200 тысяч рублей.

За рецидив, то есть повторное нарушение закона штрафы составят уже от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Замечательна логика одного из депутатов «Единой России» - штраф в тысячу рублей ничего не значит для граждан, а наказание в 100 тысяч рублей они запомнят на всю оставшуюся жизнь. Предлагают также сохранить административный арест на 15 суток за оскорбление власти — видимо, потому что 15 суток тоже ничего не значат, а наказание запомнят.

Напомним, что законопроекты об оскорблении власти и фейковых новостях в декабре внёс глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас. Закон предполагает запрет на публикацию в СМИ и интернете "недостоверной общественно-значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений", если она влечёт тяжкие последствия.

Также предполагается запрет на публикацию материалов, выражающих "в неприличной форме явное неуважение" к обществу, государству, государственным символам и органам власти. Правительство России в конце января одобрило предложенные законопроекты.