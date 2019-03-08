8 марта — годовщина депортации балкарского народа

8 марта — еще один советский «праздник со слезами на глазах», подобно 23 февраля отметившийся бесчеловечной депортацией народа. В этот день в 1944 году была проведена операция по депортации всего балкарского народа в Среднюю Азию. Туда было отправлено 37 713 балкарцев.

Из общего числа высланных 52% составляли дети, 30% – женщины, 18% – мужчины. Кроме того, власти арестовали 478 представителей "антисоветского элемента".

Как и в других случаях, депортацию балкарцев советские власти оправдывали «пособничеством фашистским захватчикам».

Сейчас 8 марта в Кабардино-Балкарии – это День памяти жертв депортации балкарского народа. В этот день траурные мероприятия проходят в Нальчике у Мемориала жертвам репрессий.

Да смилуется Аллах над всеми жертвами безбожного коммунистического режима.