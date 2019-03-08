«Демонтаж империи или смена вывески» - Рафис Кашапов потребует от оппозиции определиться

Один из учредителей общественного движения "Свободный Идель-Урал" Рафис Кашапов прокомментировал слова бывшей активистки "Открытой России", а ныне шеф-редактор русской службы Russia Today Марии Бароновой, о том, что многие региональные оппозиционеры являются сторонниками какого угодно самоопределения, кроме русского, и выступают за дробление России.

— На "Форуме Свободной России", что состоится в Вильнюсе 10-12 мая, я подниму тему независимости республик Идель-Урала. Мы хотим понять — кто действительно за демонтаж империи, а кто за смену вывески, — отметил Рафис Кашапов в разговоре с издание "Idel.Реалии".

По словам Кашапова, российская оппозиция имеет "общую болезнь с российской властью — это великодержавный шовинизм, который порождает ненависть, высокомерие и двойные стандарты".

— К обеду борются за свободу собраний и гласность, а после обеда оправдывают аннексию украинского Крыма. В понедельник кричат о наступлении на русский язык в школах Эстонии, а во вторник искренне спрашивают у казанских татар: "Кто вам мешает общаться на своем языке на кухне"? Почему это происходит? Потому что российская оппозиция имеет общие ценности с Путиным и его окружением.

Он также уверен, что многие оппозиционные активисты стремятся оседлать волну воинственного популизма, чтобы тем самым понравиться российскому обывателю, который "грезит войнами, походами и завоеваниями".

«— Что Москва может предложить республикам Идель-Урала? Ни экономической, ни политической свободы. Ничего. Нам постоянно говорят, что республики дотационные и без Москвы не смогут существовать. Говорят это с гордостью, как будто это не они управляют республиками как завоеванными колониями. Не Москва ли инвестирует миллиарды долларов в поддержку людоедов Сирии и Венесуэлы, вместо того, чтобы инвестировать эти деньги в экономику республик? У нас уже и Башкортостан делают дотационным, скоро и Татарстан таким будет».

По его словам, единственной функцией федерального центра является "выкачивание" денег у одних и раздача их своей же рукой другим.