В Хиджазе больше не будут называть Аллаха не-арабскими словами

Саудовский губернатор приказал местным властям использовать слово «Аллах» вместо «Бог» во всех официальных текстах на иностранных языках, сообщают саудовские СМИ в понедельник.

Губернатор Мекки принц Халид аль-Фейсал приказал, чтобы словом «Аллах» заменили слово «Бог» во всех правительственных переводах в регионе, который является домом для священных городов Мекки и Медины.

В сообщении саудовской газеты Okaz говорится, что этот шаг был сделан по рекомендации главного муфтия королевства.

«Переводить «Аллах» как «Бог» недопустимо, потому что это может иметь запрещенные коннотации», - говорится в сообщении муфтия.

Сообщается, что исламские ученые разделились по поводу того, могут ли, например, англоговорящие мусульмане называть Аллаха «Бог» (God), причем различные переводы смыслов Корана используют оба слова.

Те кто выступает против использования слова «Бог», утверждают, что Коран конкретно называет Имя Всевышнего - Аллах, и предупреждают, что любое другое слово может непреднамеренно вызвать ассоциации с представлениями о Боге в других религиях, например в христианстве.