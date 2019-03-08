В неспокойном Кашмире взорвали гранату на автобусной станции

По меньшей мере18 человек получили ранения, причем четверо серьезные, после взрыва гранаты на автовокзале в четверг в контролируемом Индией Кашмире, сообщает полиция региона.

В сообщениях говорилось, что граната была брошена на главном автовокзале города Джамму и закатилась под автобус, где она и взорвалась.

Пострадавшие были доставлены в больницу, в том числе как минимум четверо из них находились в критическом состоянии. Полиция говорит, что они расследуют, кто несет ответственность.

Напряженность в Кашмире выросла после того, как 14 февраля в результате взрыва смертника погибли по меньшей мере 40 индийских силовиков в результате самого смертоносного нападения на индийские войска в истории Кашмира.

В последние годы в Кашмире участились беспорядки, особенно после того, как в 2016 году был убит популярный лидер повстанцев.

В прошлом году были убиты более 550 человек - в том числе повстанцы, индийские силовики и гражданские лица. Тем самым 2018 стал самым смертоносным годом за последние десять лет.