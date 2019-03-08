Кувейт и Оман могут стать хозяевами чемпионата мира по футболу в 2022 году вместе с Катаром

Футбольное руководство ФИФА стремится расширить кубок мира в Катаре до 48 команд, и в настоящее время, как сообщается, рассматривает возможность проведения турнира в Омане и Кувейте.

Президент ФИФА Джанни Инфантино уже несколько месяцев обсуждает идею более широкого турнира, с участием не только Катара, но и других стран региона. Проблема в том, что даже совместные спортивные мероприятия Катара с соседями усложняются геополитикой.

Как известно, Катар находится в блокаде со стороны Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта.

Но Оман и Кувейт сохраняют нейтралитет в этом конфликте, поэтому ФИФА может рассмотреть их в качестве потенциальных со-хозяев турнира.

В любом случае этот вопрос станет горячей темой для обсуждения в совете ФИФА, который соберется на следующей неделе.

У идеи присоединить в качестве хозяев Оман и Кувейт есть как сторонники, так и противники. Ожидается, что проблемой может стать вопрос с правами человека в потенциальных странах, хозяевах чемпионата мира.