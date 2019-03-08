Самая большая в Турции мечеть Чамлыджа открылась для верующих (фото-галерея)

В четверг верующие пришли на первую утреннюю молитву в гигантскую мечеть Чамлыджа в Стамбуле.

Занимая площадь в 15 000 квадратных метров в анатолийской части города, Чамлыджа в настоящее время является самой большой мечетью в Турции.

Строительство началось в 2013 году и было отмечено как один из мегапроектов президента Реджепа Тайипа Эрдогана для страны.

Проект мечети был создан двумя женщинами-архитекторами, Бахар Мизрак и Хайрие Гюль Тоту, Стоимость проекта была обозначена как 66,5 миллионов долларов, согласно правительственной газете Daily Sabah.

Мечеть имеет шесть минаретов, два из них высотой более 100 метров, а также главный купол высотой 72 метра. На вершине купола находится самый большой в мире фиал (вертикальный стержень, венчающий купол) - длиной 7,77 м и весом около 4 тонн.

Мечеть способна принять 60 000 верующих.