Суд в Киеве освободил из СИЗО разыскиваемого ФСБ мусульманина из Татарстана

Шевченковский районный суд Киева освободил из-под стражи уроженца Набережных Челнов Динара Минкаева, разыскиваемого управлением ФСБ по Республике Татарстан, сообщают "Idel.Реалии".

В постановлении суда, подписанном судьей Павлом Слободянюком, говорится, что в ходатайстве заместителя прокурора Киева Анатолия Коржа о продлении экстрадиционного ареста Минкаева отказано.

— Применить относительно Минкаева Динара Бакировича… меру пресечения — домашний арест, запретив ему без разрешения прокурора покидать место проживания в определенное время суток — с 21.00 часа до 7.00 часов утра следующего дня, — говорится в тексте постановления суда.

Информацию об освобождении Минкаева из-под стражи также подтвердил его адвокат Евгений Зурнаджи. Проживающий в Украине казанский правозащитник Ильмир Имаев, который консультировал Минкаева, сообщает, что в судебном заседании Минкаев обратил внимание суда на признаки должностного подлога в документах, представленных УФСБ по Республике Татарстан украинской стороне.

Напомним, что Минкаев был задержан в киевском аэропорту "Жуляны" 17 сентября 2018 года как лицо, разыскиваемое Интерполом. Его обвиняют по статье 208.2 уголовного кодекса России (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ), которая предусматривает лишение свободы от пяти до пятнадцати лет.

Российские силовики утверждают, что что Минкаев в 2016 году выехал в Турцию и проследовал на территорию Сирии, где принимал участие в боевых действиях против режима Асада в составе группы "Крымский джамаат". Однако сам Минкаев утверждает, что в указанное время проживал в Турции и никогда не был на территории Сирии, а работал как волонтер в одной из международных благотворительных организаций, возглавляемой популярным дагестанским проповедником Абу Умаром Саситлинским.