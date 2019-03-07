Глава ООН по правам человека предостерегает Индию от преследований мусульман

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет предупредила Индию о том, что ее «политика разногласий» может подорвать экономический рост, так как ограничивающая политическая повестка маргинализирует уязвимых людей в и без того неравном обществе.

«Мы получаем сообщения, свидетельствующие о растущем преследовании меньшинств, в частности мусульман и людей из исторически обездоленных и маргинализированных групп, таких как далиты и адиваси», - заявила Мишель Бачелет в своем ежегодном докладе Совету ООН по правам человека в Женеве в среду.

Спикер правящей в Индии индуистской националистической партии «Бхаратия джаната» (БДП) отклонил комментарии Бачелет как «необоснованные».

«Я отвергаю доклад главы ООН по правам человека», - сказал Шахнаваз Хуссейн, национальный спикер БДП. «Это необоснованные обвинения, так как они бросают тень на имидж Индии. Индия - лучшая страна для мусульман в мире, а индусы - их лучшие друзья».

Шахнаваз Хуссейн, спикер и один из лидеров БДП, сам является мусульманином и сторонником Моди. В недавнем интервью он заявил, что Нарендра Моди остается «любимым» кандидатом мусульман на пост премьер-министра, и что Индия не менее мусульманская страна, чем индуистская.

Тем не менее, предупреждение Бачелет было сделано всего на следующий день после того, как глава Amnesty International в Индии заявил, что в 2018 году было зафиксировано «тревожное» число преступлений на почве ненависти, в том числе нападений, изнасилований и убийств, против маргинальных групп.

Опираясь на случаи, о которых сообщалось в основных англоязычных и хиндиязычных СМИ, во вторник группа заявила, что зафиксировала в общей сложности 218 случаев предполагаемых преступлений на почве ненависти в прошлом году. Приблизительно 142 были против низшей касты далитов, в то время как 50 были против мусульман.

Акар Патель, исполнительный директор Amnesty India, говорит, что в Индии «существует культура безнаказанности за преступления на почве ненависти».

Закон страны, за некоторыми исключениями, не признает преступлений на почве ненависти в качестве конкретных преступлений, сказал он, призывая политических лидеров быть более активными в осуждении такого насилия и призывая полицию «предпринять шаги, чтобы разоблачать любой потенциально дискриминационный мотив в преступлении».

«Правовые реформы, которые позволяют регистрировать преступления на почве ненависти и усиливают ответственность, должны стать приоритетом для любого правительства, которое придет к власти после предстоящих всеобщих выборов», - добавил он.

Напомним, что премьер-министр Нарендра Моди борется за второй срок на выборах, которые должны состояться в мае.

В декабре, Factchecker.in, отдел журналистских данных, заявил, что «в 2018 году было совершено самое большое количество преступлений на почве ненависти, вызванных религиозным уклоном в Индии за последнее десятилетие».

Группа заявила, что в прошлом году в 93 таких нападениях было убито 30 человек, что является самым большим числом смертей с тех пор, как в 2009 году началось отслеживание преступлений на почве ненависти. По словам группы, более 300 человек получили ранения.

Большая часть нападений произошла в штатах, управляемых БДП. Уттар-Прадеш возглавил список с 27 случаями. Бихар с 10 случаями занял второе место. Цифры Factchecher.in показывают всплеск предполагаемых преступлений на почве ненависти после прихода к власти БДП в 2014 году.