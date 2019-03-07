Дональд Трамп отменил распоряжение Обамы о прозрачности в операциях беспилотников

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, отменяющее политику эпохи Обамы, согласно которой сотрудники разведки США должны сообщать о гибели мирных жителей в результате операций беспилотников за пределами активных военных зон, сообщает «Аль-Джазира».

Бывший президент Барак Обама ввел эту политику в действие в 2016 году как часть усилий, направленных на повышение прозрачности атак беспилотников, после того, как он резко увеличил их использование против вооруженных группировок, в мусульманских в основном странах.

Отмена Трампом этой политики была проведена с небольшой помпой в среду. Белый дом опубликовал текст своего распоряжения.

«Это действие устраняет излишние требования к отчетности, требования, которые не улучшают прозрачность правительства, а скорее отвлекают наших специалистов по разведке от их основной миссии», - сказал представитель администрации.

Другими словами, американским операторам беспилотников дается зеленый свет — бомбите что хотите, и не забивайте себе головы мирными жителями, никто про них не узнает.

По данным Бюро журналистских расследований, с 2004 года США совершили 6 786 нападений беспилотников, в результате которых погибли до 12 105 человек, в том числе 1725 гражданских лиц, из которых от 253 до 397 были дети.

Политика Обамы требовала, чтобы директор национальной разведки США выпускал к 1 мая каждого года несекретную сводку о количестве атак, предпринятых США против целей за пределами районов активных боевых действий.

«Правительство США полностью привержено выполнению своих обязательств по закону о вооруженных конфликтах, сведению к минимуму, насколько это возможно, жертв среди гражданского населения и признает ответственность, когда они, к сожалению, происходят во время военных действий», - сказал представитель администрации.

Демократ Адам Шифф, который председательствует в Комитете по разведке Палаты представителей, в своем заявлении назвал требование, выдвинутое Обамой, «важной мерой прозрачности» и сказал, что «просто нет оправдания» для его отмены.

«Сегодняшнее решение подчеркивает необходимость того, чтобы Конгресс сделал эту отчетность обязательной, что я намерен предпринять в этом году через Закон об авторизации разведки», - сказал Шифф.