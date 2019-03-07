Палестинский подросток был убит израильским снайпером в Газе

В среду израильские солдаты убили 15-летнего палестинского подростка во время вечерней акции протеста у израильского забора к востоку от сектора Газа.

По словам официального представителя министерства здравоохранения Газы Ашрафа аль-Кидры, подростка опознали как Саифуддина Абу Зейда. Он был застрелен в голову израильским снайпером к востоку от осажденного анклава.

Шесть других протестующих были ранены и были доставлены в больницу Шифа для лечения.

Каждую ночь с февраля палестинские молодые люди, известные как «подразделение ночных беспорядков», собирались на границе с Израилем в рамках акций протеста «Марш возвращения», который начался в конце марта прошлого года.

Десятки тысяч палестинцев приняли участие в демонстрациях, требуя, чтобы палестинцам было разрешено вернуться на земли, с которых они были согнаны сионистскими военнизированными формированиями в ходе этнических чисток 1948 года.

Они также требуют положить конец 12-летней израильской блокаде сектора Газа, которая разрушила экономику прибрежного анклава и лишила его примерно двух миллионов жителей многих основных товаров.

В конце февраля следователи ООН заявили, что есть доказательства, указывающие на преступления против человечности со стороны израильских сил безопасности, которые стреляли, ранили и убивали палестинцев во время массовых акций протеста в прошлом году.

Комиссия по расследованию ООН, состоящая из независимых экспертов по правам человека, насчитала 189 убитых и более 9000 раненых палестинцев. По другим подсчетам число палестинских жертв 260 и раненых свыше 26 000 человек.

В сообщении ООН говорится, что один израильский солдат был убит палестинским снайпером, а четверо получили ранения во время демонстраций.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отклонил доклад, заявив, что он «устанавливает новые рекорды лицемерия и лжи из одержимой ненависти к Израилю, единственной демократии на Ближнем Востоке».

Между тем, рано утром в четверг израильские военные самолеты совершили налет в окрестностях нового порта в Хан-Юнисе в южной части сектора Газа. Сообщений о жертвах не поступало.

В твиттере израильская армия подтвердила, что «самолеты нанесли удар по нескольким военным целям в комплексе ХАМАС в Газе».

О каких-либо жертвах не сообщалось, но, по данным местного палестинского радио Аль-Кудс, объекты были разрушены, а соседние дома также повреждены.