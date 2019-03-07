Слишком рано для открытия посольства в Дамаске: Адель Джубейр

Саудовская Аравия исключила открытие посольства королевства в Сирии, заявив, что еще "слишком рано" восстанавливать дипломатические отношения с правительством президента Башара Асада.

Комментарии были сделаны в понедельник государственным министром иностранных дел Аделем аль-Джубейром, который также заявил, что власти Саудовской Аравии не примут участия в каких-либо усилиях по восстановлению в Сирии без прогресса в политическом процессе по прекращению восьмилетней войны в стране.

«Королевство всегда интересовалось целостностью сирийской территории и политическим решением», - заявил аль-Джубейр на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

«[И] открытие посольства связано с прогрессом политического процесса», - добавил он.

Эр-Рияд закрыл свое посольство в сирийской столице Дамаске и вывел своих дипломатов и сотрудников в марте 2012 года.

Аль-Джубейр также сказал, что Эр-Рияд, который поддерживал повстанцев, сражающихся с Асадом, на данный момент против восстановления Сирии в Лиге арабских государств.

Сирия была отстранена от этого панарабского органа в 2011 году и получила санкции после жестоких репрессий Асада в отношении оппозиционных акций протеста.

Напомним, что в декабре прошлого года президент Судана Омар аль-Башир стал первым лидером Лиги арабских государств, посетившим Дамаск с начала войны в Сирии.

Вскоре после этого ОАЭ, союзник Саудовской Аравии, вновь открыли свое посольство в Дамаске в декабре, пытаясь возобновить взаимодействие с Асадом и восстановить свое влияние в Сирии в качестве средства предотвращения регионального (читай: иранского) вмешательства в "арабские дела".

Но США лоббируют другие страны Персидского залива, чтобы они воздерживались от реабилитации асадитского режима, сообщило в прошлом месяце агентство Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с процессом.