Суд ЕС отказался исключить ХАМАС из "черного списка"

Суд Европейского союза отклонил иск со стороны ХАМАС против внесения палестинского движения в 2015 году в список «террористических» организаций, что сделало группу подверженной санкциям ЕС.

Постановление Генерального Суда ЕС было последним отказом от попыток ХАМАС быть вычеркнутым из черного списка ЕС, созданного в 2001 году - списка, основанного на резолюции ООН после терактов 11 сентября в США.

«В сегодняшнем решении Генеральный суд рассматривает каждый из аргументов, выдвинутых ХАМАС, и полностью их отклоняет», - говорится в заявлении люксембургского суда в среду.

В результате, по словам суда, «решение о продлении замораживания средств ХАМАС подтверждено».

ХАМАС, захвативший контроль над сектором Газа в 2007 году, неоднократно оспаривал решения ЕС о внесении в черный список.

Среди прочих аргументов, ХАМАС заявил, что решение 2015 года основывалось на фактах, которые не были подтверждены какими-либо доказательствами, и которые лишали его права на защиту, а также которые ущемляли право группы на собственность путем замораживания ее средств.

Организация описывает себя как «законное политическое движение, которое победило на палестинских выборах и составляет ядро ​​палестинского правительства», что должно препятствовать тому, чтобы оно «характеризовалось как террористическая группа».

Судьи из Люксембурга отклонили аргументы. Поскольку ХАМАС «не является ни государством, ни правительством государства, ХАМАС не может извлечь выгоду из принципа невмешательства», заявил суд.

Добавление ХАМАС в список «террористов» было вызвано распоряжением министра внутренних дел Великобритании, а также решением государственного секретаря США, который объявил ХАМАС иностранной террористической организацией еще в 1997 году, согласно решению суда.

Решение, принятое в среду, еще может быть обжаловано в Суде Европейского Союза, верховном суде ЕС.

В декабре Генеральный суд ЕС отклонил отдельную жалобу ХАМАС против более раннего решения о включении в список, после того как дело уже прошло несколько раундов в суде.