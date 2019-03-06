Трамп "на 100% согласен" с продолжением военного присутствия США в Сирии

Спустя два месяца после объявления о том, что все войска США покидают Сирию, президент Дональд Трамп написал членам Конгресса, что теперь он «на 100% согласен» с сохранением американского военного присутствия в Сирии.

Двухпартийная группа сенаторов и представителей написала Трампу 22 февраля, аплодируя его решению сохранить небольшую остаточную силу в Сирии.

«Мы поддерживаем небольшие американские стабилизирующие силы в Сирии», - пишет группа, добавляя, что сила, «которая включает в себя небольшой контингент американских войск и сухопутных войск от наших европейских союзников, необходима для обеспечения стабильности и предотвращения возвращения ИГИЛ*».

Как сообщает NBC, Трамп выделил в письме параграф о целях США в Сирии, в котором говорилось: «Как и вы, мы стремимся к тому, чтобы все достижения, достигнутые в Сирии, не были потеряны, чтобы ИГИЛ никогда не вернулся, чтобы Иран не был ободрен, и чтобы мы консолидировали наши достижения и обеспечили лучший результат в Женеве для американских интересов».

«Я согласен на 100%. ВСЕ делается», - ответил президент Трамп, написав прямо на письме и подписав его.

Напомним, что еще до того, как он занял свой пост, Трамп пообещал прекратить борьбу против ИГИЛ, раскритиковав цену, которую платят за это США - и кровью солдат и деньгами. В своем видеообращении в твиттере, опубликованном 19 декабря 2018 года, президент сказал: «Наши парни, наши молодые женщины, наши мужчины, они все возвращаются и возвращаются сейчас. Мы победили».

Сирийские демократические силы (СДС) продолжают сражаться с ИГИЛ на небольшой территории, которую они все еще контролируют в долине реки Евфрат в Сирии. Военные чиновники США говорят, что битва за город Багуз, все еще удерживаемый ИГИЛ, была замедлена из-за исхода тысяч мирных жителей.

В конце прошлого месяца пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что некоторые военнослужащие США останутся в Сирии после того, как СДС завершат зачистку Багуза.

«Небольшая группа по поддержанию мира, состоящая из около 200 человек, останется в Сирии на некоторое время», - сказал Сандерс. С тех пор военные чиновники США подтвердили, что остаточные силы могут быть в два раза больше, и что некоторые войска США могут оставаться в северо-восточной части страны, а другие - в южной Сирии.

В итоге, можно констатировать, что наблюдатели, которые еще едва месяца предполагали, что никакого полного вывода войск (вопреки тому, что говорит Трамп в своем твиттере) не случится, оказались правы.