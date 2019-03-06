Афганистан: 16 убитых в результате подрыва смертника

В Афганистане сегодня утром террорист-смертник совершил нападение в восточном городе Джелалабад, в результате которого погибли 16 сотрудников афганской компании.

Террорист, который шел пешком, взорвался возле офиса строительной компании недалеко от городского аэропорта, сказал Аттаулла Хогьяни, пресс-секретарь губернатора провинции Нангархар, столицей которой является Джелалабад.

Помимо 16 погибших в самой компании, включая нескольких ее охранников, были убиты и пятеро нападавших, сказал он, добавив, что операция по разминированию все еще продолжается.

Пока что никто не взял на себя ответственность за нападение.

Нападение произошло во время продолжающихся в Катаре мирных переговоров между США и талибами, направленных на прекращение почти 18-летнего конфликта.

Несмотря на двухдневный перерыв перед выходными, переговоры продолжаются «на ежедневной основе, и прогресс уже достигнут», заявил во вторник пресс-секретарь Госдепартамента США Роберт Палладино.

«Эти обсуждения продолжаются, и мы концентрируемся на четырех взаимосвязанных вопросах, которые будут составлять любое будущее соглашение», - сказал Палладино. Он назвал эти четыре вопроса: терроризм, вывод войск, внутриафганский диалог и прекращение огня.

Продолжение переговоров последовало за крупным нападением на совместную американо-афганскую базу в юго-западной части Афганистана в провинции Гильменд на прошлой неделе, когда по меньшей мере 23 сотрудника службы безопасности были убиты в результате многочасового нападения на один из крупнейших военных объектов в стране.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем стремлении прекратить участие американцев в Афганистане, где по-прежнему размещены 14 000 американских военнослужащих.

Напомним, что Афганистан был вовлечен в почти постоянный конфликт после советского вторжения в 1979 году, за которым последовали гражданская война, правление талибов и вторжение США в конце 2001 года.