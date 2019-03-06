В Пакистане арестовали членов группы, ответственной за диверсию в Кашмире

Спустя несколько дней после начала нового индо-пакистанского конфликта можно констатировать, что по крайней мере некоторых своих целей Индия добилась. По крайней мере анти-индийские кашмирские группы начали показательно преследовать в Пакистане.

Власти Пакистана заявляют, что они задержали 44 члена различных вооруженных группировок, в том числе родственников главы Джейш-э-Мухаммада (ДЭМ) Масуда Азхара (на фото).

Выступая во вторник в Исламабаде перед журналистами, министр внутренних дел Азам Сулейман Хан сказал, что арестованные будут задержаны на срок не менее 14 дней, и если в отношении них будут найдены дополнительные доказательства, они будут привлечены к ответственности.

Среди задержанных были Абдур Рауф, брат Азхара, и Хаммад Азхар, сын вождя ДЭМ, сказал Хан.

Оба имени были среди нескольких подозреваемых, детали о которых включены Индией в недавнее досье, переданное Пакистану после нападения в прошлом месяце на индийских силовиков.

На пресс-конференции во вторник Хан заявил, что в индийском досье, переданном в четверг Пакистану, не хватает доказательств.

«Есть некоторые вещи, которые были упомянуты в индийском досье, но они не предоставили доказательств», - сказал он. «Пока они не предоставят нам улики, мы взяли некоторых людей под стражу и будем расследовать из дела».

Он утверждал, что операция во вторник была направлена ​​против всех вооруженных группировок, действующих на пакистанской земле, намекая на то, что власти не просто нападают на ДЭМ, который взял на себя ответственность за нападение в Кашмире.

В последние дни США, Великобритания и Европейский союз выступили с заявлениями, призывающими Пакистан преследовать вооруженные группировки, но министр внутренних дел Шахриар Африди заявил, что на Исламабад не оказывалось давления с внешней стороны.

«Это решение Пакистана», - сказал он, сидя рядом с Ханом. «Это наше собственное будущее и наша собственная инициатива. Мы не делаем это под давлением».

Немедленной реакции от индийского правительства на эти аресты пока не последовало.

Аресты произошли на следующий день после того, как правительство Пакистана приняло бюрократическое постановление, разрешающее конфискацию активов вооруженных групп, которые были санкционированы Организацией Объединенных Наций, включая ДЭМ.

Мера не имеет той же конституционной власти, что и закон, принятый парламентом, и ее применение может быть оспорено в суде. В прошлом зарегистрированные в Пакистане лица успешно оспаривали такие правила.

«Цель распоряжения СБ ООН 2019 (Замораживание и арест) состоит в том, чтобы упорядочить процедуру осуществления санкций Совета Безопасности против определенных лиц и организаций», - говорится в заявлении министерства иностранных дел Пакистана в понедельник.

Новая мера, которая обновила существующее законодательство, распространяется на все группы, обозначенные ООН как связанные с ИГИЛ* и Аль-Каидой*, а также перечислены в соответствии с внутренним пакистанским антитеррористическим законодательством. Пакистан объявил ДЭМ вне закона как «террористическую организацию» в 2002 году.

Между тем, напряженность между Индией и Пакистаном остается высокой, несмотря на возвращение индийского пилота домой и аресты членов вооруженных групп. Так во вторник военно-морские силы Пакистана заявили, что успешно пресекли попытку индийской подводной лодки войти в пакистанские воды.

В самом Пакистане ушел в отставку министр информации Пенджаба Фаязул Хассан Чохан, который в своей речи на выходных назвал индуистов «любителями коровьей мочи» и «идолопоклонниками». Его отставки потребовала правящая партия Пакистана.

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