Определена квота на хадж для мусульман России

Квота российских паломников на хадж в этом году составляет 20,5 тысяч человек, сообщает сайт Ислам.ру.

Роспотребнадзор сообщает, что выезд паломников в Саудовскую Аравию состоится во второй половине июня.

По данным ведомства, выезд состоится из 12 пунктов пропуска, которые расположены в Москве, Московской, Ростовской, Свердловской областях, в Дагестане, Татарстане, Башкирии, Ингушетии, Чечне и Кабардино-Балкарии.

Все паломники должны иметь международные сертификаты о вакцинации с отметкой об иммунизации против менингита четырехкомпонентной вакциной. Также рекомендовано пройти вакцинацию против сезонного гриппа.

Напомним, что хадж в этом году состоится с 9 по 14 августа.