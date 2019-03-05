В йеменской Ходейде возобновились бои

В воскресенье произошли столкновения между повстанцами хуситами и силами коалиции во главе к КСА в прибрежном городе Ходейда, согласно источнику в про-саудовском правительстве Йемена.

«Насилие вспыхнуло в ряде восточных и южных районов города», - сказал источник на условиях анонимности, поскольку он не был уполномочен общаться со СМИ.

Он обвинил хуситов в том, что они спровоцировали столкновения после того, как ворвались в позиции «правительственных» сил в городе.

В субботу армия Хади заявила, что 12 гражданских лиц были убиты и ранены в результате хуситского обстрела к югу от Ходейды.

Новая вспышка насилия происходит на фоне взаимных обвинений между правительством Хади и повстанцами хуситами в нарушении соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве ООНв стратегическом портовом городе Ходейда.