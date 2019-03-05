Афганистан пожертвовал миллион долларов палестинским беженцам

Афганистан пожертвовал 1 миллион долларов в качестве финансовой помощи палестинским беженцам на мероприятии в Стамбуле, которое прошло в воскресенье.

Посол Афганистана в Турции Абдул Рахим Сайед представил помощь Генеральному комиссару Агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Пьеру Крахенбюлю на церемонии, в которой также принял участие министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу похвалил афганское правительство и народ за помощь палестинскому народу, последовавшую за призывом президента Реджепа Тайипа Эрдогана к государствам Организации исламского сотрудничества (ОИС) поддержать палестинцев.

Спустя более полутора десятилетий после возглавляемой США военной кампании, Афганистан борется с крайней нищетой. Совместное исследование, проведенное Европейским союзом и Центральной статистической организацией Афганистана в мае 2018 года, показало, что в 2016–2017 годах уровень бедности в Афганистане составлял 55%, то есть более половины его населения живет менее чем на один доллар в день.

«Афганский народ больше, чем палестинцы, нуждается в 1 миллионе долларов из-за условий, в которых он живет, в частности террора и других проблем», - сказал Чавушоглу, добавив:

Но они отправили сюда эти деньги, забыв о своих собственных трудностях, чтобы наши братья и сестры из числа палестинских беженцев продолжили свое образование, а не оставались голодными и бездомными.

Он также добавил: «Этот вклад и помощь, которую оказал афганский народ, никогда не будут забыты. Палестинцы никогда не забудут помощь и поддержку, которые им оказали».

Посол Афганистана, со своей стороны, назвал позицию Афганистана по делу Палестины «сильной».

«Мы, афганцы, сталкиваемся со многими экономическими проблемами, и мы боремся и сражаемся за лучшее будущее для нашего народа. Мы знаем о трудностях, с которыми сталкиваются палестинцы», - сказал Сайед.

«Они нуждаются в поддержке, и мы должны принять решительные меры для предоставления им базовой гуманитарной помощи и поддержки».

Он также сказал, что правительство Афганистана считает призыв Эрдогана к государствам-членам ОИС поддержать народ Палестины «позитивным шагом».

Афганистан приветствовал инициативу ОИС по созданию «Фонда Вакфа» для поддержки палестинских беженцев.

В своем выступлении посол призвал государства-члены ОИС, а также другие страны поддержать народ Палестины «в такое неотложное время, когда ему нужна помощь и поддержка».

Со своей стороны, Крахенбуль поблагодарил Афганистан за его «огромный жест» в то время, когда сам Афганистан «сталкивается с таким количеством вызовов и пережил так много боли, страданий и отчаяния».