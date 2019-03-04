В Чечне может появиться женское такси

В Чечне появится специальное такси для женщин. Об этом стало известно в ходе очередного заседания Кредитного комитета, под руководством Генерального директора Фонда Зайеда Адама Черхигова, сообщает «Чечня Сегодня».

На заседании комитета, в числе других проектов, был одобрен и бизнес-проект создания в регионе «женского такси».

Как сообщается, «Женское такси» будет очень удобно с точки зрения норм религии и традиций для перевозки женщин. За рулем такого такси будут сидеть соответственно женщины,- сообщает официальный аккаунт Фонда.

Практика чисто женских такси уже распространена в некоторых мусульманских странах. Однако, предвидя разговоры об исламизации чеченского общества (хотя что может быть плохого в исламизации?), напомним, что женское такси работает даже в таких странах как Мексика. Причина все та же — женщины более чувствуют себя в безопасности, когда за рулем автомобиля сидит другая женщина.