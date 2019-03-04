Шарофиддин Гадоев вернулся в Европу



Один из лидеров таджикской оппозиции Шарофиддин Гадоев, который несколько недель назад возможно был похищен с территории России, и насильно вывезен на родину, вернулся в Европу, сообщает новостной сайт «Ахбор». Информацию о его отъезде подтверждают фото и видео, опубликованные в социальных сетях.

По словам соратника Гадоева, временного координатора Движения за реформы и развитие Таджикистана Алишера Абдурахмонова, оппозиционер вылетел рейсом Душанбе — Франкфурт в ночь на 2 марта. По прибытии в Германию Гадоева тут же забрали представители спецслужб этой страны. Пока остается неизвестным, где именно находится Гадоев - все еще в Германии или уже в Нидерландах, где ему ранее было предоставлено убежище.

В YouTube выложили видео с камер наблюдения в аэропорту Душанбе. Там видно, как Гадоева провожают родственники и бывшие участники оппозиционной «Группы 24», а затем его сажают в почти пустой самолет «Сомон Эйр».

Как же так получилось, что Гадоева отпустил режим Рахмона, который раньше не отмечался особым гуманизмом? Бывшие участники «Группы 24» заявили, что Гадоев был отпущен по амнистии. Однако источники в МВД, как сообщает «Озоди», не подтвердили, что он действительно амнистирован. Официальных комментариев со стороны силовиков Таджикистана пока не поступало.

Издание «Ахбор» предполагает, что власти Таджикистана оказались под сильным и усиливаюшимся международным давлением по делу таинственного возвращения этого представителя оппозиции. Полиция и МИД Нидерландов проводили расследования, как их подзащитный оказался в Таджикистане? Так как у Нидерландов нет своего посольства в Душанбе, делом Гадоеве вплотную занималось посольство Германии в Таджикистане.

Ссылаясь на информированный источник «Ахбор» сообщает, что посредничество германского посольства принесло плоды и власти Таджикистана приняли решение освободить Гадоева и отпустить его обратно в Европу, чтобы предотвратить сомнения в его добровольном возвращении.

К тому же, Гадоев возвращается в Европу в тот момент, когда 4 марта ожидалось прибытие в Душанбе министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна, который должен встретиться в том числе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Ожидалось, что Асселборн в ходе переговоров в Таджикистане поднимет и вопрос о Гадоеве. Но видимо в Душанбе пришли к заключению, что лучше избегать усугубления этого кризиса и поставить точку в вопросе Гадоева еще до приезда высокопоставленного европейского дипломата.

Ясно, что после того, как Гадоев окажется на безопасной европейской земле, к нему будет приковано внимание всех, кто хочет знать ответ на вопрос — что же произошло на самом деле?