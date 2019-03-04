Бангладеш больше не принимает мусульманских беженцев из Мьянмы

Бангладеш больше не может принимать беженцев рохинджа из провинции Аракан в Мьянме. Об этом сказал глава МИД Бангладеш Шахидул Хакье на заседании СБ ООН по Мьянме, сообщает агентство «Анадолу».

По словам главы МИД, до сих пор не предприняты конкретные шаги для того, чтобы сотни тысяч мусульман из штата Аракан, размещенные на территории Бангладеш, могли с соблюдением мер безопасности вернуться в свои дома.

Кризис в Аракане негативно влияет не только на мусульман-рохинджа, которые были вынуждены покинуть свои дома и уже 18 месяцев проживают в лагерях беженцев, но и на экономику, социальную инфраструктуру и безопасность в Бангладеш, сказал Хакье.

По словам министра, Бангладеш уже столкнулся с такими проблемами, как торговля людьми и наркоторговля.

Кроме того, Хакье раскритиковал власти Мьянмы, которые, по его словам, дают пустые обещания вернуть араканских беженцев на родину.

По его словам, в Мьянму до сих пор не вернулся ни один мусульманин-рохинджа, так как для этого не обеспечены необходимые условия.

«С сожалением вынужден сообщить, что Бангладеш не в состоянии больше принимать беженцев», - сказал Хакье.

Напомним, что нападения на мусульман в провинции Аракан на севере Мьянмы усилились 25 августа 2017 года и предпринимаются под предлогом «борьбы с вооруженными боевиками». Гуманитарная ситуация в регионе резко ухудшилась.