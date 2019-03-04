Индонезия освободила от налогов продукты из Палестины

Индонезия ввела нулевые тарифы на финики и оливковое масло из Палестины в качестве постоянного обязательства поддерживать социально-экономическое развитие палестинского народа.

Реализуя эту политику, индонезийцы смогут покупать финики, импортируемые непосредственно из Палестины во время предстоящего священного месяца Рамадан, в мае-июне. Отмена тарифов является важной мерой для улучшения двусторонних торговых отношений между Индонезией и Палестиной.

Ожидается, что нулевые тарифы на финики и оливковое масло из Палестины обеспечат альтернативный выбор более конкурентоспособных источников для потребителей и отечественной промышленности в Индонезии.

«Ожидается также, что это повысит конкурентоспособность палестинской продукции», - заявил министр торговли Энггартиасто Лукита в пятничном пресс-релизе.

Лукита сообщил, что положения об отмене тарифов на два вида палестинских продуктов действуют с 21 февраля 2019 года, о чем свидетельствует отправка дипломатической ноты министерством иностранных дел Индонезии в Палестину.

Мера, объявленная в декабре прошлого года, первоначально должна была начаться в январе 2019 года.

Данные Центрального статистического агентства Индонезии (BPS) показывают, что общий объем торговли между Индонезией и Палестиной в 2018 году достиг 3,5 млн. Долл. США, что составляет экспорт Индонезии на 2,8 млн. Долл. США, что на 34 процента больше по сравнению с 2017 годом (г / г). Импорт составил 727 000 долл. США, или рост на 113% (г / г).

Индонезийские продукты, экспортируемые в Палестину, включают экстракты, эссенции и кофе, чайные концентраты; макаронные изделия; хлеб, выпечку, торты, печенье и хлебобулочное оборудование; пластины, основания и инструменты для восстановления резины; а также древесный уголь.

Между тем, основными продуктами для Индонезии, импортируемыми из Палестины, являются свежие или сушеные финики, оливковое масло и другие продукты из оливок, а также винты, болты, гайки.