Наводнение в Афганистане: десятки человек погибли

Проливные дожди в южной афганской провинции Кандагар вызвали внезапные наводнения, в результате которых погибло более 20 человек.

ООН сообщила, что среди погибших были дети, чьи дома были разрушены или которые были сметены. Десять человек пропали без вести.

Город Кандагар, а также такие районы, как Жери, Данд, Даманд, Аргандаб, Спинболдак и Тахтапу, пострадали от паводковых вод.

Вчера ООН заявила, что наводнения также затронули провинции Забул, Герат, Кунар и Фарах, из-за чего 85 процентов столицы Фараха остались под водой, а 500 семей были вынуждены покинуть свои дома. По неподтвержденным данным, восемь человек погибли.

Большинство дорог были закрыты, и телекоммуникации были отрезаны, что затрудняло доступ к людям. Местные власти и частные строительные компании занимались уборкой мусора и открытием дорог.

По оценкам ООН, только в одном городе Кандагаре около 600 домов были повреждены или разрушены, в то время как правительственные чиновники Афганистана заявили, что 379 семей в городе пострадали и 1575 домов в прилегающих районах были разрушены.

Провинциальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями провел совещание в субботу в резиденции губернатора Кандагара, были сформированы пять групп быстрого реагирования, включающие международные организации по оказанию помощи, которые были направлены во все затопленные районы провинции.

Правительственные чиновники сказали, что силы безопасности страны спасли около 200 жителей к вчерашнему утру. Фотографии, распространенные в социальных сетях, показывают попытки афганских войск спасти выживших, которые искали убежище на возвышенности.

Семьи перемещаются в безопасные районы и укрываются в школах, мечетях и правительственных зданиях.

Но не всех смогли спасти от поднимающейся воды. Около 500 кочевников кочи оказались на берегу реки Аргандаб, протекающей через Кандагар.

За три дня на пострадавшие районы выпало около 97 миллиметров дождя - самая большая цифра за семь лет.

Среднее количество осадков в жарком и сухом Кандагаре составляет около 176 мм в год. Сильный снегопад по всей стране этой зимой отрезал многие районы и вызвал опасения сильных наводнений весной.

В этом году в результате наводнения в Афганистане погибло около 50 человек.