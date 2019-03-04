Индия-Пакистан: первые признаки мира

Жители кашмирских деревень, расположенных вдоль Линии контроля на спорной индо-пакистанской границе, сообщают, что воскресенье стало первым днем затишья с начала эскалации конфликта между двумя странами.

Впрочем, жители на всякий случай используют этот день затишья для того, чтобы покинуть свои дома, и перебраться в другое, более безопасное место. Семьи из деревень в районе Чакоти (в пакистанской части Кашмира) рассказали журналистам, что у них нет другого выбора, кроме как уехать, потому что в районе нет никаких подземных укрытий или бункеров для защиты. В предыдущие дни из-за непогоды и снегопада, а также постоянных артиллерийских обстрелов, жители не могли уехать.

Моаззам Зафар, представитель правительства Пакистана, говорит, что 200 семей укрываются в трех крупных правительственных зданиях на территории.

Зафар говорит, что власти предоставляют теплую одежду, постельное белье, еду и лекарства, и собираются организовать больше таких лагерей.

Между тем, прошлые дни прошли не столь мирно. По меньшей мере семь человек погибли в Кашмире 1 марта. Артиллерийский огонь с обеих сторон затих, пока пакистанцы передавали Индии ее пилота, однако, возобновился почти сразу же. Индийцы сообщают, что три гражданских погибли на их стороне Кашмира. На пакистанской стороне погибли двое солдат.

В субботу Пакистан получил тело своего гражданина, которого забили до смерти в индийской тюрьме — общие напряжение и ненависть отражаются на тюрьмах.

«Индия не смогла защитить пакистанского заключенного», - заявил министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши на пресс-конференции в восточном городе Лахор.

Пакистан официально подал жалобу индийскому правительству и попросил Индию немедленно предоставить подробности расследования убийства и посмертный отчет, которые до сих пор не были предоставлены.

Пакистан потребовал "обеспечить безопасность всех пакистанцев, особенно пакистанских заключенных в индийских тюрьмах, чтобы предотвратить повторение таких трагических и предосудительных инцидентов".

Международная реакция

Министерство иностранных дел Пакистана заявляет, что крупнейшая в мире группа стран с мусульманским большинством приняла резолюцию, призывающую Индию и Пакистан снизить напряженность и решить их проблемы «мирными средствами».

Министерство заявило, что в конце встречи в Объединенных Арабских Эмиратах Организация исламского сотрудничества (ОИС), состоящая из 57 стран, «подтвердила свою неизменную поддержку народа Кашмира в его справедливом деле».

В нем говорится, что ОИС выразила обеспокоенность по поводу "нарушения Индией пакистанского воздушного пространства; подтвердила право Пакистана на самооборону; и призвала Индию воздерживаться от угрозы силой или ее применения".

Постановление было принято на следующий день после того, как министр иностранных дел Пакистана пропустил встречу, протестуя против решения принимающей стороны пригласить Индию, не являющуюся членом ОИС.

Посольство США в Исламабаде расследует сообщения о том, что Пакистан мог «неправильно» использовать самолеты F-16, сбив ими индийский МИГ, так как это противоречит условиям контракта на поставку самолетов. Пакистан заявляет, что это был акт самообороны, и вообще, для этого не использовались F-16.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй призвала Пакистан запретить все вооруженные кашмирские группировки, действующие на его территории, и как сообщается, «приветствовала стремление Хана снизить напряженность в отношениях с Индией».

Трезвое и миролюбивое поведение пакистанского премьер-министра побудило многих пакистанцев, и даже иностранцев, призвать к выдвижению Имрана Хана на получение Нобелевской премии мира. По их мнению, Имран Хан достоит этой награды никак не меньше Барака Обамы, который выглядит просто «ястребом» по сравнению с Ханом. Сам Хан говорит, что не достоит Нобелевской премии.