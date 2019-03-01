Дмитрий Кисилев рассказал о племяннике, воюющем на Донбассе. Племянника осудили в Германии. Совпадение?

В Германии суд приговорил племянника тв-пропагандиста Дмитрия Кисилева к заключению сроком на два года и три месяца за подготовку к войне на Донбассе.

Киселева-младшего обвиняли в подготовке тяжкого преступления, угрожающего государственной безопасности, и в нарушении закона о хранении оружия. По этим статьям ему грозило до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, в августе 2014 года он прошел боевую подготовку в лагере под Петербургом и учился обращаться с автоматом и пистолетом. Киселев частично признал вину, поэтому гособвинитель, защита и суд договорились, что наказание ограничится сроком в 2-2,5 года лишения свободы.

Адвокаты Кисилева настаивали на том, что среди фотографий из Петербурга (а они были основными доказательствами в деле) нет ни одного снимка, где Киселев принимает непосредственное участие в самой военизированной подготовке. Он только позирует там с другими участниками и получает медаль «Имперского легиона».

В итоге адвокат Киселева попросил дать его подзащитному не больше двух лет, так как тот отказался признавать, что проходил боевую подготовку. Он утверждал, что в Петербурге просто ждал отправки на Донбасс. Обвинение настаивало на сроке в 2 года и 4 месяца.

Вынося приговор судья отметил, что доказать прохождение обвиняемым боевой подготовки с точностью не получилось, но многое говорит в пользу этого. Учли также, что у Кисилева нет судимости.

Интересно, что на скамью подсудимых Сергей Кисилева привел его звездный дядя-пропагандист. Весной 2016 году он дал интервью, в котором упомянул, что его племянник поехал воевать в качестве добровольца и участвовал в боях под Горловкой. На это интервью обратили внимание в Федеральном ведомстве уголовной полиции при консульстве ФРГ в Киеве. Началась проверка, а весной 2018 году полиция уже получила европейский ордер на арест Кисилева.

Задержали боевика в «братской» Болгарии, после чего отправили в Германию.

На этом процессе, который вела баварская прокуратура, рассматривалась только подготовка Киселева к участию в боевых действиях на востоке Украины.

Если Киселева обвинят в участии непосредственно в боевых действиях, то это дело будет вести уже федеральная прокуратура. Адвокат Киселева сообщил RTVI, что его подзащитный «не совершал никаких зверств».

А вообще, показательно, как в нормальной европейской стране воспринимают борцов за «русский мир» на востоке Украины. Где-то в одном ряду с боевиками ИГИЛ*, и однозначно хуже чем боевиков РПК.

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