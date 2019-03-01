С сегодняшнего дня в Австрии вступает запрет на символы — среди них «Рабиа» и «Волчья голова»

В Австрии с 1-го марта вступает в силу закон «О символике Австрии», предусматривающий запрет на использование в этой стране некоторых политических символов. Согласно австрийской газете Klaine Zeitung, ранее в списке запрещенных символов (помимо символов Третьего Рейха, разумеется) значились только символы ИГИЛ и Аль-Каиды*.

Однако теперь этот список будет расширен и в него войдет символика хорватских усташей, Рабочей партии Курдистана (РПК), ХАМАС, Братьев-мусульман, и турецкой организации «Серые волки» - всего 13 символов.

По словам Klaine Zeitung, штраф за использование таких символов составит 4000 евро или тюремное заключение на срок до одного года. От запрета будут освобождены фильмы, театральные постановки и выставки.

Этот закон ожидаемо вызвал негативные реакции, в первую очередь от заинтересованных сторон. Например, хорваты спрашивают, что именно будет считаться символикой усташей? Просто латинская буква U? Шахматная клетка, вроде той, что присутствует и на нынешнем флаге Хорватии? А как будут наказывать за использование знака Рабии? Как вообще доказать, что это политический знак, может человек показывает сколько его сыну лет или заказывает четыре чашки кофе?

С «волчьей головой» несколько сложнее, ибо эту символику ни с чем не спутаешь. Хотя самой организации «Серые волки» давно уже нет, турецкие и курдские националисты, использующие свои символы, достаточно активно действует на территории Австрии, и были отмечены в актах насилия. Но в тоже время, приравнять волчью голову к экстремистскому знаку столь же абсурдно, как приравнять религиозные символы, вроде креста.

Поэтому не удивительно, что Анкара одной из первых осудила закон о символике. «Анкара не приемлет и решительно осуждает редакцию закона «О символике Австрии», утвержденного парламентом этой страны. Мы вновь осуждаем нормативный акт, вступающий в силу первого марта 2019 года и предусматривающий, в том числе запрет на использование символики «серого волка», — говорится в заявлении МИД Турции.

«Несмотря на предупреждения Турции, Министерство внутренних дел Австрии, основываясь на новом законе, 11 февраля 2019 года распространило новый циркуляр, который содержит список запрещенной символики. В этот список, помимо символики террористов PKK, включен символ «серого волка», что недопустимо», — говорится в заявлении.

«Включение символики законно действующей в Турции партии в один список с символикой PKK является настоящим скандалом, заставляющим задуматься о масштабах популизма в Европе. Этим нерациональным и необоснованным решением власти Австрии на самом деле нацелились не на отдельную политическую партию и ее сторонников, а на всю политическую систему и законность в Турции».

*-запрещены в РФ