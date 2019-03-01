Пакистан освободит индийского пилота в качестве жеста доброй воли

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что в пятницу будет освобожден захваченный в плен индийский летчик.

Высокопоставленный представитель ВВС Индии приветствовал этот шаг в четверг вечером, но добавил, что Исламабад просто соблюдает международные нормы в отношении военнопленных.

«У нас есть индийский пилот. В качества жеста мира мы выпустим его завтра», - заявил Имран Хан на заседании парламента в столице страны Исламабаде.

Хан также сказал, что безуспешно пытался связаться по телефону со своим индийским коллегой Нарендрой Моди в среду вечером.

«Вчера я пытался позвонить Нарендре Моди», - сказал Хан. «Я хотел дать понять, что мы не хотим никакой эскалации».

Индия приветствовала решение Пакистана освободить захваченного пилота, чей истребитель МИГ-21 был сбит во время воздушной схватки между ВВС двух стран в спорном регионе Кашмир.

Но, индийцы дали понять, что они не сильно впечатлены этим жестом. Военные лидеры Индии считают, что Пакистан лишь выполняет Женевские конвенции, а массы простых индийцев, судя по соцсетям, посчитали этот жест проявлением слабости. Впрочем, многие индийцы призвали Имрана Хана обменять пилота на Моди. Индийские соцсети наполнены постами о пилоте, его называют героем и требуют вернуть.

Сам пилот был опознан как командир крыла Абхинандан Вартхаман, и благодаря многочисленным видео и фотографиям его пленения успел стать своего рода «человеческим лицом» конфликта. Его отец - маршал авиации и консультант очень известного индийского фильма о конфликте с Пакистаном. Так что можно понять, что фигура пилота весьма знаковая для Индии.

К слову, Индия потребовала от сервиса YouTube удалить все видео с пленным пилотом.

О других новостях в связи с конфликтом:

Индия запрещает на пять лет Джамаат-э-Ислами, религиозно-политическое движение в Кашмире. Его обвиняют в поддержке вооруженного восстания в регионе. Министерство внутренних дел Индии заявило, что ДЭИ запрещен за «незаконное объединение» и за действия, «наносящие ущерб внутренней безопасности и общественному порядку».

В кашмирских силах всего в нескольких километрах от спорной границы, как сообщается, днем преобладает леденящее спокойствие, которое ночью превращается в настоящий кошмар, состоящий из яростных артиллерийских перестрелок.

1 марта откроется воздушное пространство Пакистана для коммерческих рейсов, заявили представители гражданской авиации страны.

Индийские оппозиционные партии и группы гражданского общества критикуют Моди за то, что он продолжает свои запланированные публичные мероприятия, в том числе предвыборный митинг, оставаясь при этом в условиях серьезного военного противостояния с Пакистаном. Ну а куда же без этих мероприятий, если все противостояние ради них?

В целом, по сообщениям, в Пакистане атмосфера спокойнее, чем в Индии. Пакистанцы менее настроены воевать, по понятным причинам, и у них еще далеко от выборов. Отсюда и миролюбивое поведение пакистанского правительства, которое пока что остается неоцененным фанатиками хиндутвы с той стороны.