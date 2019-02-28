Украина не будет участвовать в израильском Евровидении-2019

Украина не будет участвовать в песенном конкурсе «Евровидение-2019». Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

«В сложившейся ситуации, следуя закону об Общественном вещании, а также в условиях чрезмерной политизации национального отбора Общественный вещатель решил отказаться от участия в Международном песенном конкурсе Евровидение-2019», – написал Аласания.

Все дело в том, что 23 февраля в украинском национальном отборе на «Евровидение-2019» победила певица MARUV. Она подтвердила, что ездила выступать в Россию. Позднее стало известно, что MARUV не едет на «Евровидение», так как она не пришла к согласию с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины по условиям контракта. Позже отказались от участия в конкурсе и некоторые другие музыканты, которые заняли следующие места после MARUV. В итоге решили никого не посылать.

Забавно, но таким решением Украина непроизвольно присоединилась к акции всемирного движения BDS («Бойкот, Отчуждение, Санкции»), которое требовало бойкотировать Евровидение на территории Израиля. Как сообщает официальный сайт движения:

«Израиль бессовестно использует Евровидение как часть своей официальной стратегии «Бренд Израиль» , которая представляет «красивое лицо Израиля», чтобы отбелить и отвлечь внимание от его военных преступлений против палестинцев.

Израиль убил 62 палестинцев в Газе , включая шестерых детей, всего через два дня после победы на Евровидении 2018 года. В тот же вечер Нетта Барзилай выступила с праздничным концертом в Тель-Авиве, организованным мэром, и сказала: «У нас есть причина быть счастливыми».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Барзилай « лучшим послом Израиля», подчеркнув замысловатую программу своего крайне правого правительства.

Палестинцы призвали членов ЕВС бойкотировать Евровидение-2019, если оно будет организовано Израилем, независимо от его местонахождения...

Вскоре после ее победы Барзилай сказала, что она с нетерпением ждет, когда мир увидит «израильский карнавал», когда в следующем году в Иерусалиме пройдет конкурс. Люди увидят, «как мы прекрасны, какая у нас атмосфера. Лучшие люди ... лучшее место в мире».

Бойкот Евровидения в Израиле был поддержан как многими музыкантами, так и политиками, в частности мэром ирландской столицы Дублин. Разумеется, решение Украины не участвовать в этом балагане никоим образом не связано с кампанией BDS. Тем не менее, ее отсутствие там не может не радовать.